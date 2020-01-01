На Волині створять 2 центри профтехосвіти





Про це стало відомо під час чергового засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики,



Депутати розглянули кілька проєктів розпоряджень голови ОДА. Зокрема, погодили проєкт розпорядження "Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти у 2020 році".



У пояснювальній записці до документа йдеться, що з державного бюджету області виділили додаткову субвенцію на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти в обсязі 3 млн 703,3 тис. гривень.



При цьому, порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 925 (зі змінами), передбачено, що використання таких коштів здійснюється на умовах співфінансування з місцевих бюджетів (не більше 70 % – субвенція, не менше 30 % – кошти місцевих бюджетів), а перелік закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких планується створення навчально-практичних центрів, затверджується Міністерством освіти і науки України.



Відповідно до наказу Міністерством освіти і науки України від 10.06.2020 № 784 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 544» до переліку закладів, на базі яких у Волинській області за рахунок субвенції будуть створені навчально-практичні центри у 2020 році, віднесені ДПТНЗ «Камінь-Каширське вище професійне училище» та ДНЗ «Нововолинський центр професійно-технічної освіти».



У зв’язку з цим, з метою придбання обладнання, вказана вище субвенція з державного бюджету в сумі 3 703,3 тис. грн, у повному обсязі, спрямовується на збільшення бюджетних призначень – головного розпорядника коштів обласного бюджету управління освіти і науки облдержадміністрації, в тому числі: 315,0 тис. грн по загальному фонду та 3 388,3 тис. грн по бюджету розвитку спеціального фонду, за рахунок коштів, що передаються із загального фонду.



З метою забезпечення співфінансування таких видатків, перерозподіляються бюджетні призначення головного розпорядника коштів обласного бюджету управління освіти і науки облдержадміністрації, а саме: збільшуються видатки споживання загального фонду на суму 135,0 тис. грн та видатки бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок коштів, що передаються із загального фонду) на суму 1 473,6 тис. гривень. Такі зміни проводяться за рахунок зменшення витрат на оплату праці (1 318,6 тис. грн) та нарахувань на оплату праці (290,0 тис. гривень) закладів професійно-технічної освіти. Економія виникла у зв’язку з недобором учнів на навчання до закладів професійно-технічної освіти, а також запровадженням карантинних заходів під час пандемії COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У двох районах Волині з'являться центри професійно-технічної освіти.Про це стало відомо під час чергового засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики, йдеться на сайті Волиньради.Депутати розглянули кілька проєктів розпоряджень голови ОДА. Зокрема, погодили проєкт розпорядження "Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти у 2020 році".У пояснювальній записці до документа йдеться, що з державного бюджету області виділили додаткову субвенцію на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти в обсязі 3 млн 703,3 тис. гривень.При цьому, порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 925 (зі змінами), передбачено, що використання таких коштів здійснюється на умовах співфінансування з місцевих бюджетів (не більше 70 % – субвенція, не менше 30 % – кошти місцевих бюджетів), а перелік закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких планується створення навчально-практичних центрів, затверджується Міністерством освіти і науки України.Відповідно до наказу Міністерством освіти і науки України від 10.06.2020 № 784 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 544» до переліку закладів, на базі яких у Волинській області за рахунок субвенції будуть створені навчально-практичні центри у 2020 році, віднесенітаУ зв’язку з цим, з метою придбання обладнання, вказана вище субвенція з державного бюджету в сумі 3 703,3 тис. грн, у повному обсязі, спрямовується на збільшення бюджетних призначень – головного розпорядника коштів обласного бюджету управління освіти і науки облдержадміністрації, в тому числі: 315,0 тис. грн по загальному фонду та 3 388,3 тис. грн по бюджету розвитку спеціального фонду, за рахунок коштів, що передаються із загального фонду.З метою забезпечення співфінансування таких видатків, перерозподіляються бюджетні призначення головного розпорядника коштів обласного бюджету управління освіти і науки облдержадміністрації, а саме: збільшуються видатки споживання загального фонду на суму 135,0 тис. грн та видатки бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок коштів, що передаються із загального фонду) на суму 1 473,6 тис. гривень. Такі зміни проводяться за рахунок зменшення витрат на оплату праці (1 318,6 тис. грн) та нарахувань на оплату праці (290,0 тис. гривень) закладів професійно-технічної освіти. Економія виникла у зв’язку з недобором учнів на навчання до закладів професійно-технічної освіти, а також запровадженням карантинних заходів під час пандемії COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

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