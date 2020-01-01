Внаслідок масштабних пожеж на Луганщині загинуло уже 5 людей





Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів (Болотинне, Станиця-Луганська, Вільхова, Малинове, Піщане, Нижньотепле, Артема, Геївка, Лобачеве, Трьохізбенка, Кряківка, Капітанове, Муратове, Осколонівка, Боброве, Борівське, Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Сєверодонецьк, Байдівка, Половинкине), - інформує



Вогонь пошкодив орієнтовно 250 будівель (Воронове -70, Сиротино -64, Метьолкіне -30, Муратове – 26, Капітанове -20, Осколонівка – 20, Кряківка – 2, Трьохізбенка - 2).



Евакуювали 120 чоловік, у тому числі із: сіл Муратове - 35 осіб (розміщено в смт Новойдар у школі та лікарні), Воронове - 40, Сиротине - 25, Осколонівка – 20 (евакуйовані із трьох сіл розміщено в м. Сєверодонецьк).



Всього до гасіння залучено 1 тис. 247 чоловік та 209 од. техніки, у тому числі від: ДСНС - 534 чол., 112 од. техніки (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська Полтавська та Харківська області), у тому 2 літаки АН-32 П та 2 вертольоти ДСНС. Збройних Сил - 148 чол., 14 од. техніки; Держлісагентства - 60 чол., 56 од. техніки; Нацполіції - 500 чол., 22 од. техніки; інші органи влади – 5 чол., 5 од. техніки.



Роботи проводять у цілодобовому режимі на усіх 6 основних осередках пожеж.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Впродовж доби 30 вересня на території Луганської області зафіксували 146 пожеж в природних екосистемах. Внаслідок пожеж загинуло 5 осіб (4 цивільних, 1 працівник лісгоспу) та госпіталізували 10 осіб.Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів (Болотинне, Станиця-Луганська, Вільхова, Малинове, Піщане, Нижньотепле, Артема, Геївка, Лобачеве, Трьохізбенка, Кряківка, Капітанове, Муратове, Осколонівка, Боброве, Борівське, Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Сєверодонецьк, Байдівка, Половинкине), - інформує ДСНС України.

Вогонь пошкодив орієнтовно 250 будівель (Воронове -70, Сиротино -64, Метьолкіне -30, Муратове – 26, Капітанове -20, Осколонівка – 20, Кряківка – 2, Трьохізбенка - 2).Евакуювали 120 чоловік, у тому числі із: сіл Муратове - 35 осіб (розміщено в смт Новойдар у школі та лікарні), Воронове - 40, Сиротине - 25, Осколонівка – 20 (евакуйовані із трьох сіл розміщено в м. Сєверодонецьк).Всього до гасіння залучено 1 тис. 247 чоловік та 209 од. техніки, у тому числі від: ДСНС - 534 чол., 112 од. техніки (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська Полтавська та Харківська області), у тому 2 літаки АН-32 П та 2 вертольоти ДСНС. Збройних Сил - 148 чол., 14 од. техніки; Держлісагентства - 60 чол., 56 од. техніки; Нацполіції - 500 чол., 22 од. техніки; інші органи влади – 5 чол., 5 од. техніки.Роботи проводять у цілодобовому режимі на усіх 6 основних осередках пожеж.

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