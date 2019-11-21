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Трьох грабіжників-гастролерів, які викрали у волинянин майже 2 мільйони гривень, залишили під вартою

Трьох грабіжників-гастролерів, які викрали у волинянин майже 2 мільйони гривень, залишили під вартою
Трьом жителям Житомирщини, які грабежем та розбоєм заволоділи майже 2 млн грн, на Волині повідомили про підозру у вчиненні злочинів у складі організованої групи.

Слідство встановило, що 24 червня 2020 року 50-річний та 48-річний раніше судимі чоловіки та їхній 24-річний не судимий спільник у місті Кременець Тернопільської області відібрали у потерпілого гроші в сумі понад 900 тисяч гривень, - пише пресслужба обласної прокуратури.

Так, зранку 2 серпня 2020 року у Нововолинську, застосувавши перцевий балончик та фізичне насильство, зловмисники викрали у чоловіка барсетку з грішми в різній валюті на суму понад 1 млн грн та втекли з місця злочину.

За дві години правоохоронці затримали авто у Рівненській області.
Усім трьом членам організованої групи повідомили про підозру у вчиненні в її складі грабежу й розбою (ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187 КК України).

Підозрювані перебувають під вартою.

На вилучений у них автомобіль та грошові кошти наклали арешт. У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

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Теги: грабіжники, банда, Волинь, мільйон
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