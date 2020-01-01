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У «ПортCity» – нова виставка картин*

У «ПортCity» – нова виставка картин*
Зустрічайте нову виставку "Подих літа" (малярство мастихіном) у ARTпросторі ТРЦ "ПортCity" художниці Зубкової Тетяни.

Полотна Тетяни є у приватних колекціях шанувальників мистецтва з Луцька, Харкова, Києва, Мілану, Вільнюсу, Лондона та Единбургу. Інтерес до робіт дає художниці впевнене відчуття того, що творити потрібно!

Приватні уроки допомогли оволодіти різними техніками написання картин.

Насолодитись мистецтвом вживу можна:
з 02.10 по 15.10 ЩОДНЯ
з 10:00 до 22:00
на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity

ВХІД ВІЛЬНИЙ!
У «ПортCity» – нова виставка картин*

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Теги: ПортCity, картини
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