У «ПортCity» – нова виставка картин*

Зубкової Тетяни.



Полотна Тетяни є у приватних колекціях шанувальників мистецтва з Луцька, Харкова, Києва, Мілану, Вільнюсу, Лондона та Единбургу. Інтерес до робіт дає художниці впевнене відчуття того, що творити потрібно!



Приватні уроки допомогли оволодіти різними техніками написання картин.



Насолодитись мистецтвом вживу можна:

з 02.10 по 15.10 ЩОДНЯ

з 10:00 до 22:00

на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity

⠀

ВХІД ВІЛЬНИЙ!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зустрічайте нову виставку "Подих літа" (малярство мастихіном) у ARTпросторі ТРЦ "ПортCity" художниціПолотна Тетяни є у приватних колекціях шанувальників мистецтва з Луцька, Харкова, Києва, Мілану, Вільнюсу, Лондона та Единбургу. Інтерес до робіт дає художниці впевнене відчуття того, що творити потрібно!Приватні уроки допомогли оволодіти різними техніками написання картин.Насолодитись мистецтвом вживу можна:з 02.10 по 15.10 ЩОДНЯз 10:00 до 22:00на 3-му поверсі ТРЦ ПортCityВХІД ВІЛЬНИЙ!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію