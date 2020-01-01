У «ПортCity» – нова виставка картин*
Сьогодні, 13:10
Зустрічайте нову виставку "Подих літа" (малярство мастихіном) у ARTпросторі ТРЦ "ПортCity" художниці Зубкової Тетяни.
Полотна Тетяни є у приватних колекціях шанувальників мистецтва з Луцька, Харкова, Києва, Мілану, Вільнюсу, Лондона та Единбургу. Інтерес до робіт дає художниці впевнене відчуття того, що творити потрібно!
Приватні уроки допомогли оволодіти різними техніками написання картин.
Насолодитись мистецтвом вживу можна:
з 02.10 по 15.10 ЩОДНЯ
з 10:00 до 22:00
на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity
⠀
ВХІД ВІЛЬНИЙ!
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Полотна Тетяни є у приватних колекціях шанувальників мистецтва з Луцька, Харкова, Києва, Мілану, Вільнюсу, Лондона та Единбургу. Інтерес до робіт дає художниці впевнене відчуття того, що творити потрібно!
Приватні уроки допомогли оволодіти різними техніками написання картин.
Насолодитись мистецтвом вживу можна:
з 02.10 по 15.10 ЩОДНЯ
з 10:00 до 22:00
на 3-му поверсі ТРЦ ПортCity
⠀
ВХІД ВІЛЬНИЙ!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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