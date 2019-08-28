У місті на Волині посеред вулиці виявили труп, – соцмережі





Про це пише



"У Ковелі на зупинці біля швейної фабрики виявили труп. Деталі смерті з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.



На місці події працює поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі посеред вулиці виявили тіло людини.Про це пише Ковель онлайн "У Ковелі на зупинці біля швейної фабрики виявили труп. Деталі смерті з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.На місці події працює поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію