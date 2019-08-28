У місті на Волині посеред вулиці виявили труп, – соцмережі
Сьогодні, 21:18
У Ковелі посеред вулиці виявили тіло людини.
Про це пише Ковель онлайн.
"У Ковелі на зупинці біля швейної фабрики виявили труп. Деталі смерті з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.
На місці події працює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Ковель онлайн.
"У Ковелі на зупинці біля швейної фабрики виявили труп. Деталі смерті з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.
На місці події працює поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
За розтрату майна на Волині поліція розшукує 28-річну жінку
Сьогодні, 22:26
На Волині матір відмовилась від свого 13-річного сина та запроторила його в психіатричну лікарню
Сьогодні, 21:42
У місті на Волині посеред вулиці виявили труп, – соцмережі
Сьогодні, 21:18
У луцькій аптеці-музеї – унікальне поповнення
Сьогодні, 20:40