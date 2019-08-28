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У місті на Волині посеред вулиці виявили труп, – соцмережі

У місті на Волині посеред вулиці виявили труп, – соцмережі
У Ковелі посеред вулиці виявили тіло людини.

Про це пише Ковель онлайн.

"У Ковелі на зупинці біля швейної фабрики виявили труп. Деталі смерті з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.

На місці події працює поліція.

У місті на Волині посеред вулиці виявили труп, – соцмережі

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Теги: Ковель, труп, поліція
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