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На Волині водій маршрутки відмовився брати оплату за проїзд монетами

На Волині водій маршрутки відмовився брати оплату за проїзд монетами
У Нововолинську водій маршрутки відмовився від оплати проїзду монетами.

Про прикру ситуацію написала у соцмережі facebook Маша Медведева, пише БУГ. Вона зазначила, що її 12-річна донька їхала в маршрутці N6. Зайшла на 15-му мікрорайоні, щоб поїхати на Шахтарський.

Дівчинка відразу ж хотіла розрахуватися з водієм за проїзд і дала йому кілька монет номіналом 1 гривня і 50 копійок. Однак, той відмовився брати копійки, почав вимагати готівку, кричати, хамити й виганяти перелякану школярку з маршрутки.

“На жаль дитина розгубилась, і нікому не зателефонувала. На Шахтарському її зустрічав дорослий брат, він міг би і проїзд оплатити і підрихтувати наглу водійську пику, якби знав що сталося!”, – зауважила Маша Медведева.

Вона зазначила, що написала про цю подію у фейсбуці, аби нововолинці знали, в яку ситуацію можуть потрапити їхні діти, а також подякувати за людяність та допомогу сторонньому чоловіку, який допоміг її доньці.

“Дуже дякую чоловікові, який захистився і заплатив за мою дитину паперовими кюпюрами!” – наголосила жінка.

Окрім цього, Маша Медведева поставила запитання місцевим перевізникам:

“Шановні перевізники! Уточніть, будь ласка, яким законом ви керуєтесь, відмовляючи людям розраховуватись в маршрутках монетними грошима?”.

На Волині водій маршрутки відмовився брати оплату за проїзд монетами

До слова, така ситуація з водіями громадського транспорту в Нововолинську виникає не вперше. Але здебільшого йшлося про пільговиків, які теж нарікали на водіїв маршруток, стверджуючи, що ті відмовляються їх безкоштовно возити і хамлять їм.


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Теги: Нововолинськ, копійки, монети, водій, маршрутка
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Коментарі 1
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Звичайний випадок в звичайному місті в звичайній країні.
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