На Волині водій маршрутки відмовився брати оплату за проїзд монетами





Про прикру ситуацію написала у соцмережі facebook Маша Медведева, пише



Дівчинка відразу ж хотіла розрахуватися з водієм за проїзд і дала йому кілька монет номіналом 1 гривня і 50 копійок. Однак, той відмовився брати копійки, почав вимагати готівку, кричати, хамити й виганяти перелякану школярку з маршрутки.



“На жаль дитина розгубилась, і нікому не зателефонувала. На Шахтарському її зустрічав дорослий брат, він міг би і проїзд оплатити і підрихтувати наглу водійську пику, якби знав що сталося!”, – зауважила Маша Медведева.



Вона зазначила, що написала про цю подію у фейсбуці, аби нововолинці знали, в яку ситуацію можуть потрапити їхні діти, а також подякувати за людяність та допомогу сторонньому чоловіку, який допоміг її доньці.



“Дуже дякую чоловікові, який захистився і заплатив за мою дитину паперовими кюпюрами!” – наголосила жінка.



Окрім цього, Маша Медведева поставила запитання місцевим перевізникам:



“Шановні перевізники! Уточніть, будь ласка, яким законом ви керуєтесь, відмовляючи людям розраховуватись в маршрутках монетними грошима?”.





До слова, така ситуація з водіями громадського транспорту в Нововолинську виникає не вперше. Але здебільшого йшлося про пільговиків, які теж нарікали на водіїв маршруток, стверджуючи, що ті відмовляються їх безкоштовно возити і хамлять їм.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську водій маршрутки відмовився від оплати проїзду монетами.Про прикру ситуацію написала у соцмережі facebook, пише БУГ . Вона зазначила, що її 12-річна донька їхала в маршрутці N6. Зайшла на 15-му мікрорайоні, щоб поїхати на Шахтарський.Дівчинка відразу ж хотіла розрахуватися з водієм за проїзд і дала йому кілька монет номіналом 1 гривня і 50 копійок. Однак, той відмовився брати копійки, почав вимагати готівку, кричати, хамити й виганяти перелякану школярку з маршрутки.“На жаль дитина розгубилась, і нікому не зателефонувала. На Шахтарському її зустрічав дорослий брат, він міг би і проїзд оплатити і підрихтувати наглу водійську пику, якби знав що сталося!”, – зауважила Маша Медведева.Вона зазначила, що написала про цю подію у фейсбуці, аби нововолинці знали, в яку ситуацію можуть потрапити їхні діти, а також подякувати за людяність та допомогу сторонньому чоловіку, який допоміг її доньці.“Дуже дякую чоловікові, який захистився і заплатив за мою дитину паперовими кюпюрами!” – наголосила жінка.Окрім цього, Маша Медведева поставила запитання місцевим перевізникам:“Шановні перевізники! Уточніть, будь ласка, яким законом ви керуєтесь, відмовляючи людям розраховуватись в маршрутках монетними грошима?”.До слова, така ситуація з водіями громадського транспорту в Нововолинську виникає не вперше. Але здебільшого йшлося про пільговиків, які теж нарікали на водіїв маршруток, стверджуючи, що ті відмовляються їх безкоштовно возити і хамлять їм.

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