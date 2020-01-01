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У подвійній аварії на Львівщині травмувалось семеро людей, з них троє – діти

У подвійній аварії на Львівщині травмувалось семеро людей, з них троє – діти
На автодорозі «Червоноград-Радехів» неподалік села Бендюга Сокальського району сталось потрійне автозіткнення.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 4 жовтня близько 20:30, - пише відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Mitsubishi, 50-річний місцевий мешканець, виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся з автомобілями Nissan, яким керував 42-річний житель Червонограда та Volksvagen Passat під керуванням мешканця Сокаля віком 41 рік.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій Mitsubishi та його семирічний пасажир, троє пасажирів Volksvagen віком 11, 13 та 39 років, а також водій Nissan та його 41-річний пасажир.

Також медики встановили, що водій Mitsubishi перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі проводять досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.





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Теги: аварія, Львівщина, травмовані
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