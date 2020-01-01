Мешканці декількох луцьких вулиць два дні сидітимуть без газу
Сьогодні, 16:50
7-8 жовтня 2020 року фахівці АТ «Волиньгаз» проведуть ремонтні роботи на газопроводі низького тиску на вул. Офіцерській у Луцьку.
Про це повідомляє пресслужба підприємства.
Газопостачання припинять з 09:00 7 жовтня до 17:00 8 жовтня 2020, споживачам, які проживають за адресами: вул. Офіцерська (77 споживачів), вул. Кольцова (13 споживачів), вул. Котляревського (28 споживачів).
"Під час робіт фахівці перепідключать газове обладнання, що покращить надійність системи газопостачання та підвищить безпеку використання газу у побуті. Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами!", - йдеться в повідомленні.
Відновлення газопостачання 118 споживачам газу відбудеться з 7 жовтня після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
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Про це повідомляє пресслужба підприємства.
Газопостачання припинять з 09:00 7 жовтня до 17:00 8 жовтня 2020, споживачам, які проживають за адресами: вул. Офіцерська (77 споживачів), вул. Кольцова (13 споживачів), вул. Котляревського (28 споживачів).
"Під час робіт фахівці перепідключать газове обладнання, що покращить надійність системи газопостачання та підвищить безпеку використання газу у побуті. Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами!", - йдеться в повідомленні.
Відновлення газопостачання 118 споживачам газу відбудеться з 7 жовтня після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
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