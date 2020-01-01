вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мешканці декількох луцьких вулиць два дні сидітимуть без газу

Мешканці декількох луцьких вулиць два дні сидітимуть без газу
7-8 жовтня 2020 року фахівці АТ «Волиньгаз» проведуть ремонтні роботи на газопроводі низького тиску на вул. Офіцерській у Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Газопостачання припинять з 09:00 7 жовтня до 17:00 8 жовтня 2020, споживачам, які проживають за адресами: вул. Офіцерська (77 споживачів), вул. Кольцова (13 споживачів), вул. Котляревського (28 споживачів).

"Під час робіт фахівці перепідключать газове обладнання, що покращить надійність системи газопостачання та підвищить безпеку використання газу у побуті. Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами!", - йдеться в повідомленні.

Відновлення газопостачання 118 споживачам газу відбудеться з 7 жовтня після завершення ремонтних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині чоловік орав поле і знайшов вибухонебезпечний предмет
Сьогодні, 17:00
Степан Івахів модернізував школу у рідному селі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:55
Мешканці декількох луцьких вулиць два дні сидітимуть без газу
Сьогодні, 16:50
У будинку волинянина під час обшуку знайшли незаконну зброю та набої. ФОТО
Сьогодні, 16:24
Жінка за кермом вантажівки збила на смерть волинянку
Сьогодні, 16:03
Схожі новини
У Луцьку на заправці легковик врізався у цистерну з газом У Луцьку на заправці легковик врізався у цистерну з газом
23 вересень, 11:45
В небезпеці опинилась вся багатоповерхівка: у Луцьку через газову плиту ледь не стався вибух В небезпеці опинилась вся багатоповерхівка: у Луцьку через газову плиту ледь не стався вибух
06 серпень, 10:21
У Луцьку через витік газу без блакитного палива залишились декілька квартир У Луцьку через витік газу без блакитного палива залишились декілька квартир
20 березень, 13:02
Мешканці кількох будинків у Луцьку залишаться без газу Мешканці кількох будинків у Луцьку залишаться без газу
10 березень, 17:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Партія «За майбутнє» вимагає відставки Степанова*
Сьогодні, 17:15
 0
На Волині чоловік орав поле і знайшов вибухонебезпечний предмет
Сьогодні, 17:00
 0
Степан Івахів модернізував школу у рідному селі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:55
 0
Мешканці декількох луцьких вулиць два дні сидітимуть без газу
Сьогодні, 16:50
 0
У будинку волинянина під час обшуку знайшли незаконну зброю та набої. ФОТО
Сьогодні, 16:24
 0
Медіа
відео
1/8