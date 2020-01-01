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Через влучання блискавки у селищі на Волині горів хлів

Через влучання блискавки у селищі на Волині горів хлів
За минулу добу волинські рятувальники ліквідували 2 пожежі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.

Так, 6 жовтня о 01:05 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу дерев’яної господарської будівлі в смт Заболоття Ратнівського району. О 02:28 горіння ліквідували рятувальники 14-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне та вогнеборці місцевих пожежних команд смт Заболоття та села Тур. Пожежа, що, за попередніми даними, трапилася внаслідок влучання блискавки, знищила покрівлю, пошкодила перекриття та сіно, що зберігалося у будівлі.

Ще одну пожежу в господарській будівлі у селі Буркачі Горохівського району ліквідували працівники 22-го Державного пожежно-рятувального поста м. Берестечка. Повідомлення про загорання надійшло до Служби 101 6 жовтня о 05:25. Пожежу локалізували о 05:42, ліквідували – о 05:58. Причина встановлюється.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, блискавка, пожежа
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