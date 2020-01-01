Помер медик волинської обласної лікарні

Микола Леонтійович Потолочний – відомий лікар-невролог, був завідувачем впродовж 27 років неврологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні.



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Свій професійний шлях Микола Леонтійович розпочав у 1960 р. і завершив у 2018р. Етапами його лікарської діяльності були: лікар-невролог, завідувач неврологічного відділення та заступник головного лікаря обласної лікарні Ліксанупру, завідувач неврологічного відділення обласної клінічної лікарні та обласний позаштатний спеціаліст з неврології управління охорони здоров’я облдержадміністрації.



"За свій 60-ти річний трудовий шлях Микола Леонтійович був свідком та активним учасником розвитку неврологічної служби, розвитку неврології, як науки та як практичної спеціальності. Від тонкощів топічної діагностики, яку знав досконально, і на якій базувалась постановка діагнозів у неврологів попередніх поколінь, до сучасних високих медичних технологій таких, як МРТ, комп’ютерна томографія, церебральна ангіографія, нейроміографія, електроенцефалографія та інші", - написали на сайті лікарні.



В очолюваному ним відділенні концентрувались найважчі хворі області із патологією центральної нервової системи та церебро-васкулярними хворобами. На базі відділення проходили інтернатуру або стажувались практично всі неврологи області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, близьким померлого.

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