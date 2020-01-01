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За 9 місяців на підприємствах Волині загинуло 12 працівників

За 9 місяців на підприємствах Волині загинуло 12 працівників
На підприємствах Волинської області протягом 9 місяців цього року смертельні травми отримало 12 працівників, коли за аналогічний період минулого року – 14.

Про це розповів завідувач сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Управління Держпраці у Волинській області Ярослав Головка.

Фахівець роз’яснив, що травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, а також особисту необережність потерпілих.

Державна служба України з питань праці вкотре наголошує на необхідності дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та закликає керівників господарюючих суб’єктів та працівників дбати про особисту безпеку та безпеку людей, які працюють поряд.

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Теги: Волинь, смерть, трагедія
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