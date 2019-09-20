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Тіло матері у погребі знайшли діти: подробиці моторошного вбивства у Рожищенському районі

Тіло матері у погребі знайшли діти: подробиці моторошного вбивства у Рожищенському районі
Уродженця міста Рожище підозрюють у вбивстві дружини. Він вчинив так через ревнощі.

Трагедія сталась 8 жовтня у селі Берегове Рожищенського району. Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел.

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Жінці також був 41 рік. Разом з чоловіком вони виховували п'ятьох дітей, троє з яких – неповнолітні.

Як повідомили виданню, тіло матері у льосі знайшли діти. Жінка мала численні рани обличчя та голови.

У поліції виявилось, прийшовши додому, той застав жінку з сусідом. Спочатку він наніс тілесні ушкодження сусідові та вигнав його. Потому на ґрунті ревнощів завдав тяжких тілесних ушкоджень дружині, від яких вона, ймовірно, й померла. Остаточну причину визначить експертиза.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Нині чоловіка затримали. Триває досудове розслідування.

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Теги: Волинь, вбивство, ревнощі, тіло, жінка
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