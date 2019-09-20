Тіло матері у погребі знайшли діти: подробиці моторошного вбивства у Рожищенському районі





Трагедія сталась 8 жовтня у селі Берегове Рожищенського району. Про це



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Жінці також був 41 рік. Разом з чоловіком вони виховували п'ятьох дітей, троє з яких – неповнолітні.



Як повідомили виданню, тіло матері у льосі знайшли діти. Жінка мала численні рани обличчя та голови.



У поліції виявилось, прийшовши додому, той застав жінку з сусідом. Спочатку він наніс тілесні ушкодження сусідові та вигнав його. Потому на ґрунті ревнощів завдав тяжких тілесних ушкоджень дружині, від яких вона, ймовірно, й померла. Остаточну причину визначить експертиза.



Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Нині чоловіка затримали. Триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженця міста Рожище підозрюють у вбивстві дружини. Він вчинив так через ревнощі.Трагедія сталась 8 жовтня у селі Берегове Рожищенського району. Про це Район.Рожище стало відомо з власних джерел.Жінці також був 41 рік. Разом з чоловіком вони виховували п'ятьох дітей, троє з яких – неповнолітні.Як повідомили виданню, тіло матері у льосі знайшли діти. Жінка мала численні рани обличчя та голови.У поліції виявилось, прийшовши додому, той застав жінку з сусідом. Спочатку він наніс тілесні ушкодження сусідові та вигнав його. Потому на ґрунті ревнощів завдав тяжких тілесних ушкоджень дружині, від яких вона, ймовірно, й померла. Остаточну причину визначить експертиза.Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Нині чоловіка затримали. Триває досудове розслідування.

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