На Волині – аварія з потерпілими
Сьогодні, 18:12
На автодорозі поблизу села Озеро Ківерцівського району легковик Citroën на швидкості врізався у вантажівку Scania.
Аварія сталася вчора, 8 жовтня, пише сектор комунікації поліції у Волинській області.
За кермом легковика перебував 24-річний львів’янин. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зітнувся із вантажівкою під керуванням 47-річного жителя Камінь-Каширського району.
Водій та 20-річний пасажир легковика, житель Рівненської області, отримали тілесні ушкодження, їх також госпіталізували.
За цим фактом автопригоди триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Аварія сталася вчора, 8 жовтня, пише сектор комунікації поліції у Волинській області.
За кермом легковика перебував 24-річний львів’янин. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зітнувся із вантажівкою під керуванням 47-річного жителя Камінь-Каширського району.
Водій та 20-річний пасажир легковика, житель Рівненської області, отримали тілесні ушкодження, їх також госпіталізували.
За цим фактом автопригоди триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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