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На Волині – аварія з потерпілими

На Волині – аварія з потерпілими
На автодорозі поблизу села Озеро Ківерцівського району легковик Citroën на швидкості врізався у вантажівку Scania.

Аварія сталася вчора, 8 жовтня, пише сектор комунікації поліції у Волинській області.

За кермом легковика перебував 24-річний львів’янин. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зітнувся із вантажівкою під керуванням 47-річного жителя Камінь-Каширського району.

Водій та 20-річний пасажир легковика, житель Рівненської області, отримали тілесні ушкодження, їх також госпіталізували.

За цим фактом автопригоди триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Теги: Ківерцівський район, аварія, вантажівка, потерпілі
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