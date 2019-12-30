На Волині очевидець повернув на місце аварії винуватця зіткнення
Сьогодні, 16:17
Ковельські патрульні 9 жовтня отримали виклик про ДТП на вулиці Богдана Хмельницького за участі транспортних засобів Mercedes-Benz та Honda Panteon FES 150.
Як виявилося, водій мотоцикла Honda покинув місце пригоди до приїзду екіпажу патрульних, інформують у пресслужбі поліції.
Однак, небайдужий очевидець наздогнав кермувальника та повернув його на місце ДТП. Патрульні, своєю чергою, встановили, що винуватцем автопригоди був саме водій мотоцикла.
На нього склали протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та постанову за ч.2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.
Головне фото - ілюстративне
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Як виявилося, водій мотоцикла Honda покинув місце пригоди до приїзду екіпажу патрульних, інформують у пресслужбі поліції.
Однак, небайдужий очевидець наздогнав кермувальника та повернув його на місце ДТП. Патрульні, своєю чергою, встановили, що винуватцем автопригоди був саме водій мотоцикла.
На нього склали протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів), ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) та постанову за ч.2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.
Головне фото - ілюстративне
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