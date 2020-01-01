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Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 10 жовтня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 10 жовтня
За останню добу на Волині зареєстрували 154 нових випадки захворювання на COVID-19. В області одужало – 75 осіб. Чотири випадки хвороби завершилися летально.

Смертельні випадки зафіксували у Луцьку (2), Горохівський район (1), Ковельський район (1), - повідомляють у Волинській ОДА.

Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 34, Луцький район – 1, м. Нововолинськ – 22, Володимир – Волинський район – 22, Горохівський район – 11, Іваничівський район – 4, Ківерцівський район – 16, Ковельський район – 11, Локачинський район – 5, Любомльський район – 10, Любешівський район – 4, Маневицький район – 5, Рожищенський район –6, Турійський район – 2, Шацький район - 1.

Загалом станом на 10 жовтня в області зареєстровано 9527 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 563 у дітей та 1039 у медичних працівників. Одужало 5757 осіб, з них 365 дітей та 711 медичних працівників. 196 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 2504 (в т. ч. 56 летальних)
• Луцький район – 929 (в т. ч. 16 летальних)
• м. Нововолинськ – 726 (в т. ч. 15 летальних)
• Володимир-Волинський район – 795 (в т. ч. 8 летальних)
• Горохівський район – 416 (в т. ч. 10 летальних)
• Іваничівський район – 204 (в т. ч. 5 летальних)
• Камінь-Каширський район – 380 (в т. ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 933 ( в т. ч. 16 летальних)
• Ковельський район – 687 (в т. ч. 20 летальних)
• Локачинський район – 92
• Любомльський район – 186 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –298 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 460 ( в т. ч. 13 летальних)
• Ратнівський район – 299 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 218 (в т. ч. 5 летальних)
• Старовижівський район – 127 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 194 ( в т. ч. 2 летальний)
• Шацький район – 79 (в т. ч. 1 летальний)

За попередню добу надійшло 151 повідомлення про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 56139 осіб. За останню добу обстежено 802 особи.

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Теги: коронавірус, Волинь, смерть
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