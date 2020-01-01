Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 10 жовтня

За останню добу на Волині зареєстрували 154 нових випадки захворювання на COVID-19. В області одужало – 75 осіб. Чотири випадки хвороби завершилися летально.Смертельні випадки зафіксували у Луцьку (2), Горохівський район (1), Ковельський район (1), - повідомляють у Волинській ОДА.Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 34, Луцький район – 1, м. Нововолинськ – 22, Володимир – Волинський район – 22, Горохівський район – 11, Іваничівський район – 4, Ківерцівський район – 16, Ковельський район – 11, Локачинський район – 5, Любомльський район – 10, Любешівський район – 4, Маневицький район – 5, Рожищенський район –6, Турійський район – 2, Шацький район - 1.Загалом станом на 10 жовтня в області зареєстровано 9527 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 563 у дітей та 1039 у медичних працівників. Одужало 5757 осіб, з них 365 дітей та 711 медичних працівників. 196 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:• м. Луцьк – 2504 (в т. ч. 56 летальних)• Луцький район – 929 (в т. ч. 16 летальних)• м. Нововолинськ – 726 (в т. ч. 15 летальних)• Володимир-Волинський район – 795 (в т. ч. 8 летальних)• Горохівський район – 416 (в т. ч. 10 летальних)• Іваничівський район – 204 (в т. ч. 5 летальних)• Камінь-Каширський район – 380 (в т. ч. 11 летальних)• Ківерцівський район – 933 ( в т. ч. 16 летальних)• Ковельський район – 687 (в т. ч. 20 летальних)• Локачинський район – 92• Любомльський район – 186 (в т. ч. 1 летальний)• Любешівський район –298 (в т. ч. 5 летальних)• Маневицький район – 460 ( в т. ч. 13 летальних)• Ратнівський район – 299 (в т.ч. 10 летальних)• Рожищенський район – 218 (в т. ч. 5 летальних)• Старовижівський район – 127 ( в т.ч. 2 летальних)• Турійський район – 194 ( в т. ч. 2 летальний)• Шацький район – 79 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 151 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 56139 осіб. За останню добу обстежено 802 особи.