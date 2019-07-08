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Оголосили тендер на будівництво громадської вбиральні у луцькому парку

Оголосили тендер на будівництво громадської вбиральні у луцькому парку
У Луцьку оголосили тендер на будівництво нової громадської вбиральні у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.

Оголошення про проведення тендеру опублікували 11 жовтня на Рrozorro.

Очікувана вартість будівництва складає понад 3,7 мільйона гривень із місцевого бюджету. Замовником робіт є Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Кінцевий строк подання неядерних пропозицій – 27 жовтня, а сам аукціон відбудеться вже наступного дня – 28 жовтня.

Очікується, що вбиральню збудують до 31 грудня 2021 року.

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Теги: туалет, парк, Луцьк, тендер, будівництво, гроші, ЖКГ
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Коментарі 2
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От цікаво за що така ціна, чи то 3 ляма хтось собі в карман покладе
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3.7 млн. Це 133 000$, ви там геть подуріли? Люди собі по два будинки за такі гроші будують. Чи вбиральня буде на 200м/кВ? Це просто жесть
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