Оголосили тендер на будівництво громадської вбиральні у луцькому парку
Сьогодні, 13:47
У Луцьку оголосили тендер на будівництво нової громадської вбиральні у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки.
Оголошення про проведення тендеру опублікували 11 жовтня на Рrozorro.
Очікувана вартість будівництва складає понад 3,7 мільйона гривень із місцевого бюджету. Замовником робіт є Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Кінцевий строк подання неядерних пропозицій – 27 жовтня, а сам аукціон відбудеться вже наступного дня – 28 жовтня.
Очікується, що вбиральню збудують до 31 грудня 2021 року.
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Оголошення про проведення тендеру опублікували 11 жовтня на Рrozorro.
Очікувана вартість будівництва складає понад 3,7 мільйона гривень із місцевого бюджету. Замовником робіт є Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Кінцевий строк подання неядерних пропозицій – 27 жовтня, а сам аукціон відбудеться вже наступного дня – 28 жовтня.
Очікується, що вбиральню збудують до 31 грудня 2021 року.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Показали, який вигляд матиме громадська вбиральня у луцькому парку. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
От цікаво за що така ціна, чи то 3 ляма хтось собі в карман покладе
3.7 млн. Це 133 000$, ви там геть подуріли? Люди собі по два будинки за такі гроші будують. Чи вбиральня буде на 200м/кВ? Це просто жесть
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