Оголосили тендер на будівництво громадської вбиральні у луцькому парку





Оголошення про проведення тендеру опублікували 11 жовтня на



Очікувана вартість будівництва складає понад 3,7 мільйона гривень із місцевого бюджету. Замовником робіт є Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Кінцевий строк подання неядерних пропозицій – 27 жовтня, а сам аукціон відбудеться вже наступного дня – 28 жовтня.



Очікується, що вбиральню збудують до 31 грудня 2021 року.



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