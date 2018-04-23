Тварину від смерті врятували люди: у Луцькому зоопарку – новий червонокнижний мешканець





Про це повідомили на



Розповіли, що навесні цього року від смерті тваринку врятували люди, які знайшли її маленькою, в заплаві річки. Її нору зруйнувала вода, яка зійшла з гір. Маля, очевидно, теж змило течією.



«Воно, злякане і самотнє, так розпачливо просило про поміч, що ці звуки почули селяни», – кажуть у зоопарку.



Вони ж і привезли її у реабілітаційний центр, що функціонує біля Синевира. Щоправда, для цього закладу видра виявилася непрофільною мешканкою звіринця. Тож один із працівників забрав її для порятунку та вигодовування додому, де на три місяці замінив маляті родину.



Пояснюють, що випустити тварину назад у природу неможливо. Адже увесь цей час, що видра прожила з людиною, вона мала б разом із мамою вчитися співіснувати, полювати, рибалити. Натомість тваринка залежала від людей, тож необхідних навичок не здобула і у природі вона просто не виживе.



«Однак вкотре переконуємося, що випадковості – не випадкові. Коли директор Луцького зоопарку під час робочої поїздки до центру почула цю історію, вона без вагань запропонувала зробити домівкою видри саме нашу територію. І рятівники тваринки погодилися, адже знають – у Луцьку в тварин – дуже хороші умови утримання», – розповіли працівники зоопарку.



Тимчасово співробітники КП «Луцький зоопарк» зробили невеличкі реконструкції та «перекидки» тварин у вольєрах – і гість, виявилося, що – самець видри, отримав помешкання на одній із алейок зоо.



Розповіли, що у планах на 2021 рік з'явився ще один пунктик – будівництво спеціального вольєру із бассейном для синевирського красеня, щоб відвідувачі змогли вповні насолодитися тваринкою, зокрема й спостерігати за тим, як вона плаває.



Зазначають, що якщо є охочі допомогти із будівництвом вольєру – у зоопарку відкриті до співпраці.







Довідково: Видра річкова (Lutra lutra) в Україні здебільшого водиться в річках Полісся та Лісостепу. Зрідка трапляється і в степовій зоні. По гірських річках Карпат видра підіймається досить високо в гори.



Порівняно великий звір: довжина тіла самців — 46–90 см, самок — 54–68 см, маса: 6–10 та 3–6 кг. Має довгий хвіст (21–46 см), щільне та коротке хутро коричневого відтінку; пальці на задніх лапах з`єднані шкірястими перетинками.



Місця оселення – річки, озера, стариці, ставки. У воді видра майстерно плаває і пірнає. Веде нічний спосіб життя, а вдень спить в норі. Вхід в нору розташований нижче рівня води. Є у видри також і тимчасові сховища – підмиті водою береги, купи хмизу або корчі, повалені дуплисті дерева тощо. Взимку видра звичайно тримається в незамерзаючих місцях річок.



Живиться переважно рибою, хоч поїдає також багато жаб, раків, молюсків та різних водяних комах. Полює і на водоплавних птахів та мишовидних гризунів, зокрема водяних полівок. Спіймавши здобич, виносить її влітку на берег, а взимку на лід.



Парування у видри відбувається в лютому - березні. В травні самка народжує 2-5 малят. Через 6 тижнів вони вже починають виходити з нори. Статевої зрілості досягає в 3-річному віці, живе 12-15 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У КП «Луцький зоопарк» – поповнення: у колекції з’явилася нова червонокнижна тваринка – видра, яку небайдужі люди врятували від смерті поблизу заплави річки на Закарпатті.Про це повідомили на сторінці «Луцький Зоопарк» у Facebook.Розповіли, що навесні цього року від смерті тваринку врятували люди, які знайшли її маленькою, в заплаві річки. Її нору зруйнувала вода, яка зійшла з гір. Маля, очевидно, теж змило течією.«Воно, злякане і самотнє, так розпачливо просило про поміч, що ці звуки почули селяни», – кажуть у зоопарку.Вони ж і привезли її у реабілітаційний центр, що функціонує біля Синевира. Щоправда, для цього закладу видра виявилася непрофільною мешканкою звіринця. Тож один із працівників забрав її для порятунку та вигодовування додому, де на три місяці замінив маляті родину.Пояснюють, що випустити тварину назад у природу неможливо. Адже увесь цей час, що видра прожила з людиною, вона мала б разом із мамою вчитися співіснувати, полювати, рибалити. Натомість тваринка залежала від людей, тож необхідних навичок не здобула і у природі вона просто не виживе.«Однак вкотре переконуємося, що випадковості – не випадкові. Коли директор Луцького зоопарку під час робочої поїздки до центру почула цю історію, вона без вагань запропонувала зробити домівкою видри саме нашу територію. І рятівники тваринки погодилися, адже знають – у Луцьку в тварин – дуже хороші умови утримання», – розповіли працівники зоопарку.Тимчасово співробітники КП «Луцький зоопарк» зробили невеличкі реконструкції та «перекидки» тварин у вольєрах – і гість, виявилося, що – самець видри, отримав помешкання на одній із алейок зоо.Розповіли, що у планах на 2021 рік з'явився ще один пунктик – будівництво спеціального вольєру із бассейном для синевирського красеня, щоб відвідувачі змогли вповні насолодитися тваринкою, зокрема й спостерігати за тим, як вона плаває.Зазначають, що якщо є охочі допомогти із будівництвом вольєру – у зоопарку відкриті до співпраці.

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