На Волині розшукали зниклого підлітка

Про зникнення свого неповнолітнього сина повідомила до поліції його прийомна матір, жителька одного з сіл Ківерцівського району, в п’ятницю, 10 жовтня.Жінка розповіла, що хлопець пішов з дому близько 19 години й вона не знає, де він може перебувати, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Буквально через три години слідчо-оперативна група Ківерцівського відділення поліції виявила підлітка за 10 кілометрів від дому. Хлопця цілого та неушкодженого передали рідним. Він розповів, що вирішив прогулятися, тому й пішов з дому. З батьками поліцейські провели профілактичну бесіду.