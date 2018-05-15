На Волині розшукали зниклого підлітка
Сьогодні, 11:31
Про зникнення свого неповнолітнього сина повідомила до поліції його прийомна матір, жителька одного з сіл Ківерцівського району, в п’ятницю, 10 жовтня.
Жінка розповіла, що хлопець пішов з дому близько 19 години й вона не знає, де він може перебувати, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Буквально через три години слідчо-оперативна група Ківерцівського відділення поліції виявила підлітка за 10 кілометрів від дому. Хлопця цілого та неушкодженого передали рідним. Він розповів, що вирішив прогулятися, тому й пішов з дому. З батьками поліцейські провели профілактичну бесіду.
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Жінка розповіла, що хлопець пішов з дому близько 19 години й вона не знає, де він може перебувати, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Буквально через три години слідчо-оперативна група Ківерцівського відділення поліції виявила підлітка за 10 кілометрів від дому. Хлопця цілого та неушкодженого передали рідним. Він розповів, що вирішив прогулятися, тому й пішов з дому. З батьками поліцейські провели профілактичну бесіду.
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