Просять допомогти сім'ї з Волині, в якої горів будинок
Сьогодні, 12:42
2 жовтня близько 17 години в селі Затурці трапилася пожежа в житловому будинку. У сім'ї Подлєскових, які проживають по провулку 8-го Березня, на горищі будинку відбулося коротке замикання електромереж, що спричинило пожежу в будинку.
Про це повідомляє Затурцівська ОТГ.
Пожежу погасили, але її наслідки далися взнаки. Кожна кімната будинку потребує відновлення і приведення в нормальні, житлові умови проживання.
Тож небайдужих людий, які мають бажання допомогти цій сім'ї матеріально, можуть перерахувати кошти за такими реквізитами: 5168757405774490 Подлєсков І.Є. або залишити Андрієвській Галині.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє Затурцівська ОТГ.
Пожежу погасили, але її наслідки далися взнаки. Кожна кімната будинку потребує відновлення і приведення в нормальні, житлові умови проживання.
Тож небайдужих людий, які мають бажання допомогти цій сім'ї матеріально, можуть перерахувати кошти за такими реквізитами: 5168757405774490 Подлєсков І.Є. або залишити Андрієвській Галині.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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