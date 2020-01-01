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Просять допомогти сім'ї з Волині, в якої горів будинок

Просять допомогти сім'ї з Волині, в якої горів будинок
2 жовтня близько 17 години в селі Затурці трапилася пожежа в житловому будинку. У сім'ї Подлєскових, які проживають по провулку 8-го Березня, на горищі будинку відбулося коротке замикання електромереж, що спричинило пожежу в будинку.

Про це повідомляє Затурцівська ОТГ.

Пожежу погасили, але її наслідки далися взнаки. Кожна кімната будинку потребує відновлення і приведення в нормальні, житлові умови проживання.

Тож небайдужих людий, які мають бажання допомогти цій сім'ї матеріально, можуть перерахувати кошти за такими реквізитами: 5168757405774490 Подлєсков І.Є. або залишити Андрієвській Галині.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: допомога, Затурцівська ОТГ, пожежа
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