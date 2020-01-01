Просять допомогти сім'ї з Волині, в якої горів будинок

Подлєскових, які проживають по провулку 8-го Березня, на горищі будинку відбулося коротке замикання електромереж, що спричинило пожежу в будинку.



Про це



Пожежу погасили, але її наслідки далися взнаки. Кожна кімната будинку потребує відновлення і приведення в нормальні, житлові умови проживання.



Тож небайдужих людий, які мають бажання допомогти цій сім'ї матеріально, можуть перерахувати кошти за такими реквізитами: 5168757405774490 Подлєсков І.Є. або залишити Андрієвській Галині.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 жовтня близько 17 години в селі Затурці трапилася пожежа в житловому будинку. У сім'ї, які проживають по провулку 8-го Березня, на горищі будинку відбулося коротке замикання електромереж, що спричинило пожежу в будинку.Про це повідомляє Затурцівська ОТГ.Пожежу погасили, але її наслідки далися взнаки. Кожна кімната будинку потребує відновлення і приведення в нормальні, житлові умови проживання.Тож небайдужих людий, які мають бажання допомогти цій сім'ї матеріально, можуть перерахувати кошти за такими реквізитами:або залишити Андрієвській Галині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію