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Коли у Володимирі розпочнеться опалювальний сезон

Коли у Володимирі розпочнеться опалювальний сезон
У Володимирі-Волинському із 15 жовтня розпочнуть теплопостачання в домівки жителів міста.

Про це він повідомив під час оперативної наради 13 жовтня, йдеться на сайті міськради.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Петро Саганюк. Відповідно до нього КП “Володимир-Волинсьтеплоенерго” рекомендували розпочати опалювальний сезон 2020-2021 років для всіх категорій споживачів з 15 жовтня.

Зазначають, що у деяких міських закладах соціальної сфери, навчальних та лікарняних закладах тепло запустили раніше.


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Теги: Володимир, опалювальний сезон, дата
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