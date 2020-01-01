Коли у Володимирі розпочнеться опалювальний сезон
Сьогодні, 11:47
У Володимирі-Волинському із 15 жовтня розпочнуть теплопостачання в домівки жителів міста.
Про це він повідомив під час оперативної наради 13 жовтня, йдеться на сайті міськради.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Петро Саганюк. Відповідно до нього КП “Володимир-Волинсьтеплоенерго” рекомендували розпочати опалювальний сезон 2020-2021 років для всіх категорій споживачів з 15 жовтня.
Зазначають, що у деяких міських закладах соціальної сфери, навчальних та лікарняних закладах тепло запустили раніше.
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Про це він повідомив під час оперативної наради 13 жовтня, йдеться на сайті міськради.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Петро Саганюк. Відповідно до нього КП “Володимир-Волинсьтеплоенерго” рекомендували розпочати опалювальний сезон 2020-2021 років для всіх категорій споживачів з 15 жовтня.
Зазначають, що у деяких міських закладах соціальної сфери, навчальних та лікарняних закладах тепло запустили раніше.
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