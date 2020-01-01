Коли у Володимирі розпочнеться опалювальний сезон





Про це він повідомив під час оперативної наради 13 жовтня, йдеться на сайті міськради.



Відповідне розпорядження підписав міський голова Петро Саганюк. Відповідно до нього КП “Володимир-Волинсьтеплоенерго” рекомендували розпочати опалювальний сезон 2020-2021 років для всіх категорій споживачів з 15 жовтня.



Зазначають, що у деяких міських закладах соціальної сфери, навчальних та лікарняних закладах тепло запустили раніше.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському із 15 жовтня розпочнуть теплопостачання в домівки жителів міста.Про це він повідомив під час оперативної наради 13 жовтня, йдеться на сайті міськради.Відповідне розпорядження підписав міський голова. Відповідно до нього КП “Володимир-Волинсьтеплоенерго” рекомендували розпочати опалювальний сезон 2020-2021 років для всіх категорій споживачів з 15 жовтня.Зазначають, що у деяких міських закладах соціальної сфери, навчальних та лікарняних закладах тепло запустили раніше.

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