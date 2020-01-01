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Луцький пологовий будинок перетворять на «коронавірусну» лікарню, персонал і пацієнти – проти. ВІДЕО

Луцький пологовий будинок перетворять на «коронавірусну» лікарню, персонал і пацієнти – проти. ВІДЕО
У Луцький пологовий будинок завезли 250 ліжок. У медзакладі збираються облаштувати шпиталь для лікування хворих на коронавірусну інфекцію.

Працівники пологового виступили проти рішення міської влади, - йдеться у сюжеті Суспільного.

Завідувач пологового відділення Георгій Багнюк розповів, що 5 родильних залів, операційні та палати доведеться переносити до гінекологічного корпусу разом з ліжками та обладнанням. "Там ми не зможемо забезпечити настільки комфортне перебування жінок і дітей як тут", - каже заввідділення.

Зі слів завідувача другого пологового відділення, породіллям небезпечно народжувати поруч з недужими на COVID-19: "будуть поступати пацієнти одночасно – жінка приїжджає на пологи. Хто з притомних вагітних мам і малюків тут захоче народжувати", - каже Сергій Сябрук.

У коридорах пологового вже стоять ліжка для хворих на коронавірус

Увесь медичний персонал – проти такого рішення, розповіла заступниця медичного директора з неонаталогії Олена Курак. Породіллі, які зараз перебувають у пологовому, теж проти зміни профілю медзакладу.

Виконувачка обов’язків начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Тимощук у коментарі Суспільному запевнила, що з колективом ще радитимуться.

"Вони не розставляються ліжка, ще нічого, тому що питання не вирішене. Має бути, однозначно, згода колективу, однозначно, згода влади. Це так не можна робити. Але це не є катастрофічно. Я хочу заспокоїти людей, що народжувати в тому пологовому будинку не буде страшно", - каже Тимощук.

У Луцькій міській раді коментувати рішення про лікування хворих із коронавірусною інфекцією у пологовому будинку міста відмовилися. Заступник керівника відділу інформаційної політики Олександр Олішевський розповів, що керівництво міста буде радитись із депутатами та медперсоналом, свою позицію озвучить після сесії міської ради, що відбудеться 15 жовтня.


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Теги: Волинь, медицина, коронавірус
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Коментарі 4
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Що робільщики разом?Хуже будєт?
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Госпіталь інвалідів ( ветеранів ) війни напівпорожній, лікарня УМВС, протитуберкульозний диспансер - варіанти, здається, є..
Мізків, здається, немає...
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Треба ж якось підняти рейтинг перинатального центру і відбити вкладені кошти!
Шкода працівників пологового
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Пологовий будинок - найкраще місце для хворих ковідом. Так дітки здобудуть гарний імунітет.
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