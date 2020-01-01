6-річний блогер з Луцька записав зворушливе привітання для захисників України. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
Юний луцький блогер Тадей Третяк записав зворушливе відеопривітання з нагоди Дня захисника України.
Відео він опублікував на своєму ютуб-каналі.
Маленький блогер із Луцька, учень КЗ "ЛНВК ЗОШ 22-ліцей" Третяк Тадей, виклав у себе на каналі відео привітання до Дня Захисника України.
Хлопчик влітку вперше побував на Сході України та на власні очі побачив та відчув, що відбувається в країні. Знаючи про свято, яке відзначають 14 жовтня у Тадея виникла ідея відзняти у Донецькій області вірш-привітання.
"Це не просто вірш, це переживання та сотня питань у голові дитини.
Але дитяча віра творить чудеса. Тадей вірить, що Україна під захистом Бога", - йдеться у дописі під відео.
https://www.youtube.com/watch?v=qlW8QyZ4PbU&feature=youtu.be&ab_channel=TadeiCO
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відео він опублікував на своєму ютуб-каналі.
Маленький блогер із Луцька, учень КЗ "ЛНВК ЗОШ 22-ліцей" Третяк Тадей, виклав у себе на каналі відео привітання до Дня Захисника України.
Хлопчик влітку вперше побував на Сході України та на власні очі побачив та відчув, що відбувається в країні. Знаючи про свято, яке відзначають 14 жовтня у Тадея виникла ідея відзняти у Донецькій області вірш-привітання.
"Це не просто вірш, це переживання та сотня питань у голові дитини.
Але дитяча віра творить чудеса. Тадей вірить, що Україна під захистом Бога", - йдеться у дописі під відео.
https://www.youtube.com/watch?v=qlW8QyZ4PbU&feature=youtu.be&ab_channel=TadeiCO
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
6-річний блогер з Луцька записав зворушливе привітання для захисників України. ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
14 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна сенсаційно перемогла Іспанію
13 жовтень, 23:49
Covid-19 та грип: що між ними спільного і відмінного та як вберегтися
13 жовтень, 23:34
На Волині горів житловий будинок. ФОТО
13 жовтень, 22:59