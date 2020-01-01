6-річний блогер з Луцька записав зворушливе привітання для захисників України. ВІДЕО

Юний луцький блогер Тадей Третяк записав зворушливе відеопривітання з нагоди Дня захисника України.Відео він опублікував на своєму ютуб-каналі.Маленький блогер із Луцька, учень КЗ "ЛНВК ЗОШ 22-ліцей" Третяк Тадей, виклав у себе на каналі відео привітання до Дня Захисника України.Хлопчик влітку вперше побував на Сході України та на власні очі побачив та відчув, що відбувається в країні. Знаючи про свято, яке відзначають 14 жовтня у Тадея виникла ідея відзняти у Донецькій області вірш-привітання."Це не просто вірш, це переживання та сотня питань у голові дитини.Але дитяча віра творить чудеса. Тадей вірить, що Україна під захистом Бога", - йдеться у дописі під відео.https://www.youtube.com/watch?v=qlW8QyZ4PbU&feature=youtu.be&ab_channel=TadeiCO