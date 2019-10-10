У Луцьку вшанували пам’ять загиблих в АТО/ООС військовослужбовців. ФОТО

Сьогодні, 14 жовтня, з нагоди Дня захисника України, Дня українського козацтва та Дня створення УПА на Театральному майдані вшанували пам'ять загиблих під час бойових дій в АТО/ООС військовослужбовців.В урочистих заходах взяли участь представники обласної та місцевої влади, духовенство, військовослужбовці, сім’ї та родичі загиблих, а також небайдужі лучани.До пам'ятного фотостенду "Герої Небесної Сотні - Загинули за Єдність України” присутні поклали квіти та вшанували пам'ять загиблих військових спільною панахидою.“Сьогодні ми зібралися для того, аби сказати, що Україна була, є, і буде. Адже у нашої держави завжди є захисники — ті, хто свою країну, свій народ ставив на перше місце, хто, незважаючи ні на які труднощі, завжди йшов у бій.Сьогодні ми відзначаємо День захисника України. І саме завдяки нашим захисникам ми існуємо як держава, як народ, маємо свою культуру, мову, традиції, нам є ким та чим пишатися. Я хочу висловити слова вдячності до всіх учасників бойових дій за ваш подвиг, відданість, самовіддачу, мужність та звитягу, яку ви проявляли щоденно в умовах війни. Я хочу подякувати рідним і близьким наших земляків, Героїв. Вони сьогодні дивляться на нас та своїм прикладом показують, що Україна варта того, аби її захищати”, - звернувся до присутніх виконувач повноважень міського головиОпісля присутні вирушили на меморіальний комплекс “Вічна слава”, вшанувавши загиблих також біля пам'ятного знаку "Волинські Герої Небесної Сотні" та каменю на місці спорудження пам’ятника загиблим в АТО/ООС волинянам.Продовжили громадську панахиду й помолились за загиблих на Алеї почесних поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.