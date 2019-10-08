В Україні випав перший сніг. ФОТО





Про це напередодні попереджали синоптики. Про сніг, що випав у Карпатах, повідомили на фейсбук-сторінці Чорногірського пошуково-рятувального поста,



До повідомлення додали й фото засніженої вершини. На світлині видно, що гору Піп Іван вже покрило снігом, а також затягло туманом.



Температура повітря в горах наразі становить -4 градуси.



"Станом на 8:25 14 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 метрів. Вітер західний 19 – 20 метрів за секунду", – мовиться у повідомленні.



До слова, засніжило і на Львівщині. Як видно з камер відеоспостереження, станом на 10:30 ранку сніг падає і поблизу гори Високий Верх, що у Сколівському районі.



Випав сніг і на гірськолижному курорті Драгобрат.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 14 жовтня випав перший цієї осені сніг. Присипало Карпати, там вночі був сильний дощ, що моментами переходив у мокрий сніг.Про це напередодні попереджали синоптики. Про сніг, що випав у Карпатах, повідомили на фейсбук-сторінці Чорногірського пошуково-рятувального поста, пише "24 канал".До повідомлення додали й фото засніженої вершини. На світлині видно, що гору Піп Іван вже покрило снігом, а також затягло туманом.Температура повітря в горах наразі становить -4 градуси."Станом на 8:25 14 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 метрів. Вітер західний 19 – 20 метрів за секунду", – мовиться у повідомленні.До слова, засніжило і на Львівщині. Як видно з камер відеоспостереження, станом на 10:30 ранку сніг падає і поблизу гори Високий Верх, що у Сколівському районі.Випав сніг і на гірськолижному курорті Драгобрат.

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