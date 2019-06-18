вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинянина вдома поліція знайшла набої

У волинянина вдома поліція знайшла набої
Волинянин незаконно зберігав вдома набої.

Боєприпаси, 25 набоїв калібру 7,62 мм, виявили у 45-річного жителя Старовижівського району співробітники сектору реагування патрульної поліції, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

На місце прибула слідчо-оперативна група, виявлені набої вилучили. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Санкція статті передбачає, від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.






Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, набої, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У районі на Волині відкрили нову амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 20:55
У волинянина вдома поліція знайшла набої
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 16 жовтня
Сьогодні, 20:00
У районі на Волині екоінспектори вилучили 8 браконьєрських сіток
Сьогодні, 19:47
Савчук не має комплексного бачення розвитку ЛНТУ, – член Наглядової ради
Сьогодні, 19:35
Схожі новини
Волинянин виготовляв патрони у власному гаражі. ФОТО Волинянин виготовляв патрони у власному гаражі. ФОТО
18 червень, 2019, 14:42
У Луцьку в печі заводу знайшли гранати та набої часів війни. ФОТО У Луцьку в печі заводу знайшли гранати та набої часів війни. ФОТО
06 лютий, 2019, 17:03
Повідомили про підозру волинянину, в якого вилучили незаконні боєприпаси Повідомили про підозру волинянину, в якого вилучили незаконні боєприпаси
01 лютий, 2019, 11:05
У волинянина в хаті знайшли боєприпаси У волинянина в хаті знайшли боєприпаси
15 січень, 2019, 19:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У районі на Волині відкрили нову амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 20:55
 0
У волинянина вдома поліція знайшла набої
Сьогодні, 20:17
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 16 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
У районі на Волині екоінспектори вилучили 8 браконьєрських сіток
Сьогодні, 19:47
 0
Савчук не має комплексного бачення розвитку ЛНТУ, – член Наглядової ради
Сьогодні, 19:35
 0
Медіа
відео
1/8