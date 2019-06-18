У волинянина вдома поліція знайшла набої





Боєприпаси, 25 набоїв калібру 7,62 мм, виявили у 45-річного жителя Старовижівського району співробітники сектору реагування патрульної поліції, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



На місце прибула слідчо-оперативна група, виявлені набої вилучили. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.



Санкція статті передбачає, від трьох до семи років позбавлення волі. Слідство триває.













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