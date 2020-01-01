Тепер без Лесі Українки: луцький виш отримав новий логотип. ФОТО





Про це повідомляють на сторінці ВНУ імені Лесі Українки у Фейсбук.



Конкурсна комісія вирішила надати перевагу проєкту логотипу авторства творчої групи «Лабораторія дизайну»: Дмитро Авраменко, Богдана Чугай, Марія Назарчук, Марія Єфімова та Тетяна Прокопович. Зазначимо, на першому проєкті логотипу була Леся Українка. Проте автори вирішили змінити логотип, забравши письменницю.



Нагадаємо, у ВНУ імені Лесі Українки повідомляли про те, що визначили переможців конкурсу розробки нового логотипу ВНУ імені Лесі Українки. Однак згодом вирішили продовжити конкурс.





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