Луцький «політех» переходить на дистанційне навчання





Про це



Крім того, примусового виселення студентів із гуртожитків не відбуватиметься, втім рекомендували все-таки залишити місце проживання, аби унеможливити ймовірне поширення коронавірусу. Водночас, коменданти гуртожитків зобов’язані забезпечити дотримання карантинних обмежень та заходів безпеки.



Щодо можливості коригування витрат студентів за навчання та проживання, відповідні розрахунки будуть здійснюватися у бухгалтерії університету згідно із рекомендаціями МОНУ.



Водночас спорткомплекс Луцького НТУ поки функціонуватиме у штатному режимі, допоки рішення про обмеження роботи подібних закладів не прийме обласна комісія.



Адміністрація Луцького НТУ закликає працівників та викладачів Луцького НТУ обмежити пересування університетом не пов’язане із виробничим процесом та без нагальної потреби. На входах у всі корпуси далі здійснюватиметься температурний скринінг та профілактичні й дезінфекційні заходи.



Натомість заплановані раніше заходи у ЗВО переносу не підлягають, але відбудуться із дотриманням усіх необхідних карантинних норм.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому НТУ вирішили перевести студентів на дистанційне навчання із використанням відповідних технологій та електронних курсів на платформі Moodle.Про це повідомляють на сайті вишу.Крім того, примусового виселення студентів із гуртожитків не відбуватиметься, втім рекомендували все-таки залишити місце проживання, аби унеможливити ймовірне поширення коронавірусу. Водночас, коменданти гуртожитків зобов’язані забезпечити дотримання карантинних обмежень та заходів безпеки.Щодо можливості коригування витрат студентів за навчання та проживання, відповідні розрахунки будуть здійснюватися у бухгалтерії університету згідно із рекомендаціями МОНУ.Водночас спорткомплекс Луцького НТУ поки функціонуватиме у штатному режимі, допоки рішення про обмеження роботи подібних закладів не прийме обласна комісія.Адміністрація Луцького НТУ закликає працівників та викладачів Луцького НТУ обмежити пересування університетом не пов’язане із виробничим процесом та без нагальної потреби. На входах у всі корпуси далі здійснюватиметься температурний скринінг та профілактичні й дезінфекційні заходи.Натомість заплановані раніше заходи у ЗВО переносу не підлягають, але відбудуться із дотриманням усіх необхідних карантинних норм.

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