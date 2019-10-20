У Луцьку з 19 жовтня на проспекті Соборності обмежать рух транспорту





Про це йдеться на сайті Луцькради.



Зазначається, що у зв’язку із виконанням капітального ремонту дороги на проспекті Соборності, з 9.00 19 жовтня частково обмежать рух транспорту (почергово по одній смузі руху) на ділянці від з’їзду із шляхопроводу (на проспекті Перемоги до вулиці Карпенка-Карого) до примикання з вулицею В’ячеслава Чорновола.



Обмеження руху триватиме до завершення робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 19 жовтня тимчасово обмежать рух транспорту на проспекті Соборності.Про це йдеться на сайті Луцькради.Зазначається, що у зв’язку із виконанням капітального ремонту дороги на проспекті Соборності, з 9.00 19 жовтня частково обмежать рух транспорту (почергово по одній смузі руху) на ділянці від з’їзду із шляхопроводу (на проспекті Перемоги до вулиці Карпенка-Карого) до примикання з вулицею В’ячеслава Чорновола.Обмеження руху триватиме до завершення робіт.

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