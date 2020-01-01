Через дистанційне навчання половина студентів луцького «політеху» вже виїхала з гуртожитків. ВІДЕО
Сьогодні, 21:42
До 15 листопада студенти Луцького національного технічного університету навчатимуться на дистанційній формі. Про це Суспільному розповіла завкафедри Ольга Ужегова.
У виші кажуть: з гуртожитків нікого примусово не виселятимуть, але вже близько 50% студентів поїхали додому.
Зі слів Ольги Ужегової, від початку навчального року на коронавірус перехворіли двоє викладачів та один студент будівничого факультету.
Педагогиня Ольга Ужегова розповіла, що до дистанційного навчання педагоги та студенти денної та заочної форм навчання були готові.
"Всі викладачі працюють на вільних платформах, студенти залучені, всі охоплені. Сьогодні тільки другий день коли ми так працюємо, але ми маємо хорошу практику з весняного семестру, кожен викладач створив необхідну навчально-методичну платформу", - каже завідувачка кафедри будівництва та цивільної інженерії.
В приміщенні університету знаходяться викладачі, лаборанти та технічні працівники. Наукові роботи тривають без присутності студентів.
Нагадаємо, про перехід на дистанційну форму навчання 13 жовтня повідомили й у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Виш теж на карантині до 15 листопада.
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У виші кажуть: з гуртожитків нікого примусово не виселятимуть, але вже близько 50% студентів поїхали додому.
Зі слів Ольги Ужегової, від початку навчального року на коронавірус перехворіли двоє викладачів та один студент будівничого факультету.
Педагогиня Ольга Ужегова розповіла, що до дистанційного навчання педагоги та студенти денної та заочної форм навчання були готові.
"Всі викладачі працюють на вільних платформах, студенти залучені, всі охоплені. Сьогодні тільки другий день коли ми так працюємо, але ми маємо хорошу практику з весняного семестру, кожен викладач створив необхідну навчально-методичну платформу", - каже завідувачка кафедри будівництва та цивільної інженерії.
В приміщенні університету знаходяться викладачі, лаборанти та технічні працівники. Наукові роботи тривають без присутності студентів.
Нагадаємо, про перехід на дистанційну форму навчання 13 жовтня повідомили й у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Виш теж на карантині до 15 листопада.
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