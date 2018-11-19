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Стало відомо, коли у Луцьку освятять університетський храм

Стало відомо, коли у Луцьку освятять університетський храм
20 жовтня о 9 годині відбудеться освячення університетської церкви Святої Софії – Премудрості Божої (Луцьк, вулиця Потапова: між бібліотекою та лабораторним корпусом ВНУ і школою № 9).

Чин освячення і першу Божественну літургію очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл, повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

Настоятель церкви протоієрей Віктор Пушко запрошує всіх розділити радість спільної молитви.

Служби у храмі відбуватимуться щонеділі та щосвята, початок о 9 год. Церква буде відкрита не тільки для студентів і викладачів університету, а для всіх вірян, зокрема, які живуть у навколишніх будинках.

Іконостас високої мистецької вартості виготовили волинські майстри Олексій Назаров, Василь Бочкай та Ярослав Жупанюк. Триває оригінальний розпис храму (розписує член Спілки художників України Ярослав Жупанюк).

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Теги: храм, церква, освячення
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