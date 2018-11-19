Стало відомо, коли у Луцьку освятять університетський храм





Чин освячення і першу Божественну літургію очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл, повідомляють на сайті



Настоятель церкви протоієрей Віктор Пушко запрошує всіх розділити радість спільної молитви.



Служби у храмі відбуватимуться щонеділі та щосвята, початок о 9 год. Церква буде відкрита не тільки для студентів і викладачів університету, а для всіх вірян, зокрема, які живуть у навколишніх будинках.



Іконостас високої мистецької вартості виготовили волинські майстри Олексій Назаров, Василь Бочкай та Ярослав Жупанюк. Триває оригінальний розпис храму (розписує член Спілки художників України Ярослав Жупанюк).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 жовтня о 9 годині відбудеться освячення університетської церкви Святої Софії – Премудрості Божої (Луцьк, вулиця Потапова: між бібліотекою та лабораторним корпусом ВНУ і школою № 9).Чин освячення і першу Божественну літургію очолить митрополит Луцький і Волинський, повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ Настоятель церкви протоієрейзапрошує всіх розділити радість спільної молитви.Служби у храмі відбуватимуться щонеділі та щосвята, початок о 9 год. Церква буде відкрита не тільки для студентів і викладачів університету, а для всіх вірян, зокрема, які живуть у навколишніх будинках.Іконостас високої мистецької вартості виготовили волинські майстрита. Триває оригінальний розпис храму (розписує член Спілки художників України).

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