Вчені розробили новий «п'ятихвилинний» тест на коронавірус
Сьогодні, 19:43
Вчені з Оксфордського університету розробили новий тест, який менш ніж за п'ять хвилин діагностує SARS-CoV-2.
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті університету.
Крім того, новий тест чітко ідентифікує інші поширені респіраторні патогени, включаючи сезонні коронавіруси та грип.
Для цього вчені використали нейронну мережу, яка класифікує мікроскопічні зображення окремих частинок різних вірусів.
На думку досліджень, тест стане особливо корисний взимку, коли крім SARS-CoV-2 почастішають інші респіраторні сезонні захворювання.
Вчені розраховують підготувати дослідний зразок тесту на початок 2021 року.
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Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті університету.
Крім того, новий тест чітко ідентифікує інші поширені респіраторні патогени, включаючи сезонні коронавіруси та грип.
Для цього вчені використали нейронну мережу, яка класифікує мікроскопічні зображення окремих частинок різних вірусів.
На думку досліджень, тест стане особливо корисний взимку, коли крім SARS-CoV-2 почастішають інші респіраторні сезонні захворювання.
Вчені розраховують підготувати дослідний зразок тесту на початок 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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