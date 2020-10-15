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Вчені розробили новий «п'ятихвилинний» тест на коронавірус

Вчені розробили новий «п'ятихвилинний» тест на коронавірус
Вчені з Оксфордського університету розробили новий тест, який менш ніж за п'ять хвилин діагностує SARS-CoV-2.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті університету.

Крім того, новий тест чітко ідентифікує інші поширені респіраторні патогени, включаючи сезонні коронавіруси та грип.

Для цього вчені використали нейронну мережу, яка класифікує мікроскопічні зображення окремих частинок різних вірусів.

Вчені розробили новий «п'ятихвилинний» тест на коронавірус

На думку досліджень, тест стане особливо корисний взимку, коли крім SARS-CoV-2 почастішають інші респіраторні сезонні захворювання.

Вчені розраховують підготувати дослідний зразок тесту на початок 2021 року.

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Теги: медицина, коронавірус, тест, розробка
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