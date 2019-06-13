В Одесі проспекту Небесної Сотні повертають радянську назву





Про це повідомляє Геннадія Труханова у Facebook.



"Продовжуємо процедуру повернення одеським вулицям попередніх назв. Це ті вулиці, які раніше були перейменовані особистим рішенням ексубернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі в рамках процесу декомунізації. Сьогодні у нас чергова перемога в цьому питанні: міська історико-топонімічна комісія підтримала моє звернення і прийняла рішення про повернення попередніх назв проспекту Маршала Жукова і вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії".



Труханов впевнений, що Георгій Жуков не підпадає під закон про декомунізацію, тієї ж думки він стосовно вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії (зараз - вулиця Інглезі).



Тепер на підставі рішення одеської історико-топонімічної комісії і з ініціативи Труханова за повернення проспекту і вулиці радянських назв може проголосувати міськрада. У цьому випадку скасувати таке рішення можна буде через суд на підставі закону про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одеська міська історико-топонімічна комісія прийняла рішення перейменувати проспект Небесної Сотні і повернути йому стару назву - проспект маршала Жукова.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на допис мера Одеси"Продовжуємо процедуру повернення одеським вулицям попередніх назв. Це ті вулиці, які раніше були перейменовані особистим рішенням ексубернатора Одеської областів рамках процесу декомунізації. Сьогодні у нас чергова перемога в цьому питанні: міська історико-топонімічна комісія підтримала моє звернення і прийняла рішення про повернення попередніх назв проспекту Маршала Жукова і вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії".Труханов впевнений, що Георгій Жуков не підпадає під закон про декомунізацію, тієї ж думки він стосовно вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії (зараз - вулиця Інглезі).Тепер на підставі рішення одеської історико-топонімічної комісії і з ініціативи Труханова за повернення проспекту і вулиці радянських назв може проголосувати міськрада. У цьому випадку скасувати таке рішення можна буде через суд на підставі закону про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів.

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