В Одесі проспекту Небесної Сотні повертають радянську назву
Сьогодні, 07:37
Одеська міська історико-топонімічна комісія прийняла рішення перейменувати проспект Небесної Сотні і повернути йому стару назву - проспект маршала Жукова.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на допис мера Одеси Геннадія Труханова у Facebook.
"Продовжуємо процедуру повернення одеським вулицям попередніх назв. Це ті вулиці, які раніше були перейменовані особистим рішенням ексубернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі в рамках процесу декомунізації. Сьогодні у нас чергова перемога в цьому питанні: міська історико-топонімічна комісія підтримала моє звернення і прийняла рішення про повернення попередніх назв проспекту Маршала Жукова і вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії".
Труханов впевнений, що Георгій Жуков не підпадає під закон про декомунізацію, тієї ж думки він стосовно вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії (зараз - вулиця Інглезі).
Тепер на підставі рішення одеської історико-топонімічної комісії і з ініціативи Труханова за повернення проспекту і вулиці радянських назв може проголосувати міськрада. У цьому випадку скасувати таке рішення можна буде через суд на підставі закону про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на допис мера Одеси Геннадія Труханова у Facebook.
"Продовжуємо процедуру повернення одеським вулицям попередніх назв. Це ті вулиці, які раніше були перейменовані особистим рішенням ексубернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі в рамках процесу декомунізації. Сьогодні у нас чергова перемога в цьому питанні: міська історико-топонімічна комісія підтримала моє звернення і прийняла рішення про повернення попередніх назв проспекту Маршала Жукова і вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії".
Труханов впевнений, що Георгій Жуков не підпадає під закон про декомунізацію, тієї ж думки він стосовно вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії (зараз - вулиця Інглезі).
Тепер на підставі рішення одеської історико-топонімічної комісії і з ініціативи Труханова за повернення проспекту і вулиці радянських назв може проголосувати міськрада. У цьому випадку скасувати таке рішення можна буде через суд на підставі закону про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів.
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Коментарі 2
згоден, однак, це потрібно було робити раніше, а не в понтових перегонах на виборах
як житимемо без балбесної сотні?
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