На Волині суд пробачив п’яного мотоцикліста, який збив пішохода
Сьогодні, 06:29
Близько півночі у селі Облапи, що у Ковельському районі, 33-річний мотоцикліст без водійського посвідчення та у стані алкогольного сп’яніння наїхав на 36-річного односельця.
Внаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості за ознакою тривалого розладу здоров’я, пише Ковель медіа.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і скерували матеріали справи до суду.
Протягом підготовчого судового засідання обвинувачений звернувся до суду з клопотанням про звільнення його від відповідальності. Він вперше вчинив нетяжкий злочин, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, а також повністю відшкодував потерпілому шкоду. Останній підтримав це клопотання.
Ковельський міськрайонний суд звільнив мотоцикліста від відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям. Арештований мопед повернули власнику.
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Внаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості за ознакою тривалого розладу здоров’я, пише Ковель медіа.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і скерували матеріали справи до суду.
Протягом підготовчого судового засідання обвинувачений звернувся до суду з клопотанням про звільнення його від відповідальності. Він вперше вчинив нетяжкий злочин, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, а також повністю відшкодував потерпілому шкоду. Останній підтримав це клопотання.
Ковельський міськрайонний суд звільнив мотоцикліста від відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям. Арештований мопед повернули власнику.
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