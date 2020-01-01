На Волині суд пробачив п’яного мотоцикліста, який збив пішохода





Внаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості за ознакою тривалого розладу здоров’я, пише



Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і скерували матеріали справи до суду.



Протягом підготовчого судового засідання обвинувачений звернувся до суду з клопотанням про звільнення його від відповідальності. Він вперше вчинив нетяжкий злочин, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, а також повністю відшкодував потерпілому шкоду. Останній підтримав це клопотання.



Ковельський міськрайонний суд звільнив мотоцикліста від відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям. Арештований мопед повернули власнику.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько півночі у селі Облапи, що у Ковельському районі, 33-річний мотоцикліст без водійського посвідчення та у стані алкогольного сп’яніння наїхав на 36-річного односельця.Внаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості за ознакою тривалого розладу здоров’я, пише Ковель медіа Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і скерували матеріали справи до суду.Протягом підготовчого судового засідання обвинувачений звернувся до суду з клопотанням про звільнення його від відповідальності. Він вперше вчинив нетяжкий злочин, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, а також повністю відшкодував потерпілому шкоду. Останній підтримав це клопотання.Ковельський міськрайонний суд звільнив мотоцикліста від відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям. Арештований мопед повернули власнику.

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