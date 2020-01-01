вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині суд пробачив п’яного мотоцикліста, який збив пішохода

На Волині суд пробачив п’яного мотоцикліста, який збив пішохода
Близько півночі у селі Облапи, що у Ковельському районі, 33-річний мотоцикліст без водійського посвідчення та у стані алкогольного сп’яніння наїхав на 36-річного односельця.

Внаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості за ознакою тривалого розладу здоров’я, пише Ковель медіа.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і скерували матеріали справи до суду.

Протягом підготовчого судового засідання обвинувачений звернувся до суду з клопотанням про звільнення його від відповідальності. Він вперше вчинив нетяжкий злочин, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, а також повністю відшкодував потерпілому шкоду. Останній підтримав це клопотання.

Ковельський міськрайонний суд звільнив мотоцикліста від відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям. Арештований мопед повернули власнику.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мотоцикліст, суд, п'яний, пішохід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині суд пробачив п’яного мотоцикліста, який збив пішохода
Сьогодні, 06:29
Мін'юст планує зацікавити бізнес кадрами із в'язниць
Сьогодні, 05:49
Наймолодшому 9 років: на Закарпатті троє хлопців зруйнували більше 20 могил. ФОТО
Сьогодні, 04:25
На Волині псевдомінер постав перед судом
Сьогодні, 03:42
У США вперше за майже 70 років стратять жінку
Сьогодні, 02:46
Схожі новини
На Волині за «п'яне» кермування мотоцикліста оштрафували на понад 10 тисяч гривень На Волині за «п'яне» кермування мотоцикліста оштрафували на понад 10 тисяч гривень
12 травень, 02:25
У Луцьку водійка, яка на переході збила літню жінку, не сидітиме у тюрмі У Луцьку водійка, яка на переході збила літню жінку, не сидітиме у тюрмі
06 жовтень, 09:47
П'яний мотоцикліст впав на дорозі, а потім поскаржився, що волинські патрульні його «підрізали». ВІДЕО П'яний мотоцикліст впав на дорозі, а потім поскаржився, що волинські патрульні його «підрізали». ВІДЕО
22 червень, 22:29
Водія, який збив на переході у Луцьку літню жінку, звільнили від «криміналу» Водія, який збив на переході у Луцьку літню жінку, звільнили від «криміналу»
01 червень, 09:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині суд пробачив п’яного мотоцикліста, який збив пішохода
Сьогодні, 06:29
 0
Мін'юст планує зацікавити бізнес кадрами із в'язниць
Сьогодні, 05:49
 0
Наймолодшому 9 років: на Закарпатті троє хлопців зруйнували більше 20 могил. ФОТО
Сьогодні, 04:25
 0
На Волині псевдомінер постав перед судом
Сьогодні, 03:42
 0
У США вперше за майже 70 років стратять жінку
Сьогодні, 02:46
 0
Медіа
відео
1/8