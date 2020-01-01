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На Волині підприємець зачинив у магазині комісію, яка прийшла на перевірку

На Волині підприємець зачинив у магазині комісію, яка прийшла на перевірку
Працівниці управління Держпраці та відділу економічного розвитку та торгівлі виконкому Ковельської міської ради під час перевірки магазинів зайшли до крамниці, що розташована в торговельному центрі поблизу Центральної районної лікарні.

Про це інформує Ковель медіа.

За їх словами, вони представилися продавчині. Оскільки остання якраз обслуговувала покупця, то вирішили почекати збоку. Тут з підсобки вийшов 25-річний працівник, який згодом виявився брокером та чоловіком власниці магазину, і почав виражатися нецензурною лайкою на їх адресу, погрожував побити, а потім взагалі зачинив вхідні двері, не випускаючи рейдову бригаду з приміщення.

Як він стверджував, ці три чиновниці повідомили, що прийшли з перевіркою, а на його прохання показати документи – не представились, зробити відповідний запис у журналі обліку перевірок – не захотіли. Через це змушений був зачинити двері та викликати поліцію.

Правоохоронці, що прибули на виклик, склали адміністративний протокол саме на нього, а також прийняли заяви у жінок, як потерпілих.

Ковельський міськрайонний суд визнав чоловіка винним за фактом дрібного хуліганства та оштрафував на 68 гривень.

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Теги: Ковель, суд, держпраця, поліція, магазин
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