Показали, як у Луцьку на Винниченка 80 років тому прокладали каналізацію. РЕТРОФОТО





Світлини опублікували у спільноті "Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом" у фейсбуці.



Йдеться про тодішню вулицю Пілсудського, а нині - вулицю Винниченка. Світлини зроблені у 1938 році.



На правому фото лише нижня частина каналу. Його розміри - 0,8х1,2 метра.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилися світлини, що показують процес прокладання каналізації на одній із Луцьких вулиць.Світлини опублікували у спільноті "Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом" у фейсбуці.Йдеться про тодішню вулицю Пілсудського, а нині - вулицю Винниченка. Світлини зроблені у 1938 році.На правому фото лише нижня частина каналу. Його розміри - 0,8х1,2 метра.

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