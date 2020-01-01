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Показали, як у Луцьку на Винниченка 80 років тому прокладали каналізацію. РЕТРОФОТО

Показали, як у Луцьку на Винниченка 80 років тому прокладали каналізацію. РЕТРОФОТО
У мережі з'явилися світлини, що показують процес прокладання каналізації на одній із Луцьких вулиць.

Світлини опублікували у спільноті "Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом" у фейсбуці.

Йдеться про тодішню вулицю Пілсудського, а нині - вулицю Винниченка. Світлини зроблені у 1938 році.

На правому фото лише нижня частина каналу. Його розміри - 0,8х1,2 метра.
Показали, як у Луцьку на Винниченка 80 років тому прокладали каналізацію. РЕТРОФОТО

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Теги: каналізація, ретрофото
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