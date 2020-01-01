Показали, як у Луцьку на Винниченка 80 років тому прокладали каналізацію. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 10:20
У мережі з'явилися світлини, що показують процес прокладання каналізації на одній із Луцьких вулиць.
Світлини опублікували у спільноті "Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом" у фейсбуці.
Йдеться про тодішню вулицю Пілсудського, а нині - вулицю Винниченка. Світлини зроблені у 1938 році.
На правому фото лише нижня частина каналу. Його розміри - 0,8х1,2 метра.
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Світлини опублікували у спільноті "Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом" у фейсбуці.
Йдеться про тодішню вулицю Пілсудського, а нині - вулицю Винниченка. Світлини зроблені у 1938 році.
На правому фото лише нижня частина каналу. Його розміри - 0,8х1,2 метра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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