У дитсадок в місті на Волині поки не можуть подати тепло





Про це інформують на сайті



Затримка старту опалювального сезону в ЗДО №1 виникла через АТ «Волиньгаз», яке завершує монтажні роботи з реконструкції вузла обліку газу в паливній з влаштуванням дистанційної передачі даних цього вузла.



«Варто зауважити, що міська рада не має заборгованості перед «Волиньгазом», а всі необхідні документи подали вчасно. До кінця не зрозуміло, чому затягується процес теплопостачання у заклади дошкільної освіти міста. Питання у дитсадках №2 та №3 вдалося вирішити», - прокоментував ситуацію міський голова Вячеслав Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 20 жовтня, у місті Рожище розпочали опалювати ЗДО №2 «Дзвіночок» та №3 «Сонечко». 21 жовтня запрацює центральна котельня. Тоді й в ЗДО №4 «Струмочок» надійде тепло. На жаль, поки що ЗДО №1 «Малятко» залишається без теплопостачання.Про це інформують на сайті Рожищенської міської ради Затримка старту опалювального сезону в ЗДО №1 виникла через АТ «Волиньгаз», яке завершує монтажні роботи з реконструкції вузла обліку газу в паливній з влаштуванням дистанційної передачі даних цього вузла.«Варто зауважити, що міська рада не має заборгованості перед «Волиньгазом», а всі необхідні документи подали вчасно. До кінця не зрозуміло, чому затягується процес теплопостачання у заклади дошкільної освіти міста. Питання у дитсадках №2 та №3 вдалося вирішити», - прокоментував ситуацію міський голова

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