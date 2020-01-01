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У дитсадок в місті на Волині поки не можуть подати тепло

У дитсадок в місті на Волині поки не можуть подати тепло
У вівторок, 20 жовтня, у місті Рожище розпочали опалювати ЗДО №2 «Дзвіночок» та №3 «Сонечко». 21 жовтня запрацює центральна котельня. Тоді й в ЗДО №4 «Струмочок» надійде тепло. На жаль, поки що ЗДО №1 «Малятко» залишається без теплопостачання.

Про це інформують на сайті Рожищенської міської ради.

Затримка старту опалювального сезону в ЗДО №1 виникла через АТ «Волиньгаз», яке завершує монтажні роботи з реконструкції вузла обліку газу в паливній з влаштуванням дистанційної передачі даних цього вузла.

«Варто зауважити, що міська рада не має заборгованості перед «Волиньгазом», а всі необхідні документи подали вчасно. До кінця не зрозуміло, чому затягується процес теплопостачання у заклади дошкільної освіти міста. Питання у дитсадках №2 та №3 вдалося вирішити», - прокоментував ситуацію міський голова Вячеслав Поліщук.

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Теги: дитсадок, тепло, газ, Волиньгаз
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