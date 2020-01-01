У дитсадок в місті на Волині поки не можуть подати тепло
Сьогодні, 06:39
У вівторок, 20 жовтня, у місті Рожище розпочали опалювати ЗДО №2 «Дзвіночок» та №3 «Сонечко». 21 жовтня запрацює центральна котельня. Тоді й в ЗДО №4 «Струмочок» надійде тепло. На жаль, поки що ЗДО №1 «Малятко» залишається без теплопостачання.
Про це інформують на сайті Рожищенської міської ради.
Затримка старту опалювального сезону в ЗДО №1 виникла через АТ «Волиньгаз», яке завершує монтажні роботи з реконструкції вузла обліку газу в паливній з влаштуванням дистанційної передачі даних цього вузла.
«Варто зауважити, що міська рада не має заборгованості перед «Волиньгазом», а всі необхідні документи подали вчасно. До кінця не зрозуміло, чому затягується процес теплопостачання у заклади дошкільної освіти міста. Питання у дитсадках №2 та №3 вдалося вирішити», - прокоментував ситуацію міський голова Вячеслав Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують на сайті Рожищенської міської ради.
Затримка старту опалювального сезону в ЗДО №1 виникла через АТ «Волиньгаз», яке завершує монтажні роботи з реконструкції вузла обліку газу в паливній з влаштуванням дистанційної передачі даних цього вузла.
«Варто зауважити, що міська рада не має заборгованості перед «Волиньгазом», а всі необхідні документи подали вчасно. До кінця не зрозуміло, чому затягується процес теплопостачання у заклади дошкільної освіти міста. Питання у дитсадках №2 та №3 вдалося вирішити», - прокоментував ситуацію міський голова Вячеслав Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У дитсадок в місті на Волині поки не можуть подати тепло
Сьогодні, 06:39
У Туреччині на дні озера знайшли старовинну церкву
Сьогодні, 05:04
Волинські юні баскетболістки вибороли «золото» та «срібло» на змаганнях в Івано-Франківську
Сьогодні, 04:10
Прокуратура через суд змусила волинські громади створити служби, які захищають права дітей
Сьогодні, 03:46