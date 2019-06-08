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В Горохові викрили нелегальну заправку

В Горохові викрили нелегальну заправку
На Волині викрили підпільну АЗС.

Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.

Податківці встановили, що житель міста Горохів реалізовував дизпаливо в роздріб без ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.

Відтак, на нелегальній АЗС вилучили 10 500 літрів пального, а також обладнання, що використовувалось для його зберігання та реалізації. Загальна вартість вилученого становить понад 350 тис. грн.

Відносно правопорушника склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності).

Наразі фіскали готують матеріали адміністративної справи з метою прийняття рішення щодо притягнення до адміністративної відповідальності власника цієї АЗС.



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Теги: Горохів, заправка
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