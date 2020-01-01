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«Шахтар» в гостях сенсаційно переміг мадридський «Реал»

«Шахтар» в гостях сенсаційно переміг мадридський «Реал»
Донецький «Шахтар» доволі неочікувано здобув виїзну перемогу у матчі з мадридським «Реалом».

Поєдинок відбувався у межах першого туру групового етапу Ліги чемпіонів, - пише Громадське.

У першому таймі «гірники» шокували господарів поля, забивши три голи — відзначились Тете, Манор Соломон, а Рафаель Варан забив у свої ворота.

У другому таймі мадридці забили двічі, а потім навіть і третій гол, але його скасували після перегляду відеоповтору, бо було положення «поза грою». У підсумку рахунок 3:2 на користь «Шахтаря».

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Теги: Шахтар, футбол
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