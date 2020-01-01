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У волинянина вдома знайшли дуже небезпечні боєприпаси

У волинянина вдома знайшли дуже небезпечні боєприпаси
У Турійському районі вилучили снаряди, запали та набої.

Учора під час санкціонованого обшуку у нежитловому будинку, належному 52-річному ковельчанину поліцейські виявили 5 снарядів калібру 45 мм, 2 запали типу «Ковешникова», корпус гранати РГ-42, 79 набоїв калібру 7,62 мм, сигнальний пістолет з набоями та 500 г речовини, схожої на порох, - інСектор комунікації поліції Волинської області

На місце виїхали спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області. Небезпечні предмети вилучили. Вони відносяться першої категорії небезпечності – вкрай небезпечні, тому підлягають знищенню з метою вилучення слідової інформації для проведення відповідних експертиз.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

У волинянина вдома знайшли дуже небезпечні боєприпаси
У волинянина вдома знайшли дуже небезпечні боєприпаси
У волинянина вдома знайшли дуже небезпечні боєприпаси
У волинянина вдома знайшли дуже небезпечні боєприпаси

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Теги: боєприпаси, Волинь, знахідка
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