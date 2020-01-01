У волинянина вдома знайшли дуже небезпечні боєприпаси
Сьогодні, 15:29
У Турійському районі вилучили снаряди, запали та набої.
Учора під час санкціонованого обшуку у нежитловому будинку, належному 52-річному ковельчанину поліцейські виявили 5 снарядів калібру 45 мм, 2 запали типу «Ковешникова», корпус гранати РГ-42, 79 набоїв калібру 7,62 мм, сигнальний пістолет з набоями та 500 г речовини, схожої на порох, - інСектор комунікації поліції Волинської області
На місце виїхали спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області. Небезпечні предмети вилучили. Вони відносяться першої категорії небезпечності – вкрай небезпечні, тому підлягають знищенню з метою вилучення слідової інформації для проведення відповідних експертиз.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
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Учора під час санкціонованого обшуку у нежитловому будинку, належному 52-річному ковельчанину поліцейські виявили 5 снарядів калібру 45 мм, 2 запали типу «Ковешникова», корпус гранати РГ-42, 79 набоїв калібру 7,62 мм, сигнальний пістолет з набоями та 500 г речовини, схожої на порох, - інСектор комунікації поліції Волинської області
На місце виїхали спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області. Небезпечні предмети вилучили. Вони відносяться першої категорії небезпечності – вкрай небезпечні, тому підлягають знищенню з метою вилучення слідової інформації для проведення відповідних експертиз.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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