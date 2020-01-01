24 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:36
24 жовтня в церковному календарі вшановували пам'ять одного з апостолів – святого Філіпа (Пилипа).
Філіп народився в Кесарії Палестинській. Саме він був вибраний в число дияконів після святого Стефана, який загинув мученицькою смертю, - пише ТСН.
Сам же Пилип вирішив покинути Єрусалим, де йому загрожувала небезпека, почав виступати з проповідями. Він не просто говорив з людьми про Ісуса, а також здійснював різні чудеса, зціляючи немічних і хворих. Згідно з історичними даними, у Філіпа підростали чотири дочки, які також були відданими християнками і володіли даром пророцтва. Також одна з дочок - Ерміонія - вміла лікувати людей. Переказ говорить, що сам Філіп помер у місті Траллія, де до останнього моменту служив єпископом.
Які традиції на свято
Люди відзначали, що з цього дня починає холоднішати і на дорогах з’являється грязюка та ожеледиця. "Пилип до печі прилип, а дороги дощем розмило", – казали наші пращури. Господині пекли цього дня смачні пироги з ягодами або грибами.
Іменини: Олександр, Іларіон, Лев, Макар, Філіп, Зінаїда.
Що не можна робити
День дуже енергетично важкий. Якщо хочете, щоб сон, який приснився сьогодні, здійснився, то його потрібно тримати в таємниці.
Якщо розбився посуд, це недобрий знак.
Будьте обережніше, так як у цей день гуляють духи природи і стихії.
Що можна робити 24 жовтня
Варто займатися поточними буденними справами: спокійно і розважливо, нікуди не поспішаючи, але й без ліні.
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Філіп народився в Кесарії Палестинській. Саме він був вибраний в число дияконів після святого Стефана, який загинув мученицькою смертю, - пише ТСН.
Сам же Пилип вирішив покинути Єрусалим, де йому загрожувала небезпека, почав виступати з проповідями. Він не просто говорив з людьми про Ісуса, а також здійснював різні чудеса, зціляючи немічних і хворих. Згідно з історичними даними, у Філіпа підростали чотири дочки, які також були відданими християнками і володіли даром пророцтва. Також одна з дочок - Ерміонія - вміла лікувати людей. Переказ говорить, що сам Філіп помер у місті Траллія, де до останнього моменту служив єпископом.
Які традиції на свято
Люди відзначали, що з цього дня починає холоднішати і на дорогах з’являється грязюка та ожеледиця. "Пилип до печі прилип, а дороги дощем розмило", – казали наші пращури. Господині пекли цього дня смачні пироги з ягодами або грибами.
Іменини: Олександр, Іларіон, Лев, Макар, Філіп, Зінаїда.
Що не можна робити
День дуже енергетично важкий. Якщо хочете, щоб сон, який приснився сьогодні, здійснився, то його потрібно тримати в таємниці.
Якщо розбився посуд, це недобрий знак.
Будьте обережніше, так як у цей день гуляють духи природи і стихії.
Що можна робити 24 жовтня
Варто займатися поточними буденними справами: спокійно і розважливо, нікуди не поспішаючи, але й без ліні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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