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24 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

24 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
24 жовтня в церковному календарі вшановували пам'ять одного з апостолів – святого Філіпа (Пилипа).  

Філіп народився в Кесарії Палестинській. Саме він був вибраний в число дияконів після святого Стефана, який загинув мученицькою смертю, - пише ТСН.

Сам же Пилип вирішив покинути Єрусалим, де йому загрожувала небезпека, почав виступати з проповідями. Він не просто говорив з людьми про Ісуса, а також здійснював різні чудеса, зціляючи немічних і хворих. Згідно з історичними даними, у Філіпа підростали чотири дочки, які також були відданими християнками і володіли даром пророцтва. Також одна з дочок - Ерміонія - вміла лікувати людей. Переказ говорить, що сам Філіп помер у місті Траллія, де до останнього моменту служив єпископом.

Які традиції на свято 

Люди відзначали, що з цього дня починає холоднішати і на дорогах з’являється грязюка та ожеледиця. "Пилип до печі прилип, а дороги дощем розмило", – казали наші пращури. Господині пекли цього дня смачні пироги з ягодами або грибами.

Іменини: Олександр, Іларіон, Лев, Макар, Філіп, Зінаїда.

Що не можна робити 

День дуже енергетично важкий. Якщо хочете, щоб сон, який приснився сьогодні, здійснився, то його потрібно тримати в таємниці.
Якщо розбився посуд, це недобрий знак.
Будьте обережніше, так як у цей день гуляють духи природи і стихії.

Що можна робити 24 жовтня

Варто займатися поточними буденними справами: спокійно і розважливо, нікуди не поспішаючи, але й без ліні.

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Теги: свято, прикмети, заборони, традиції
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