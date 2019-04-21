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На Волині чоловік намагався винести з дільниці два бюлетені в кишені, бо не хотів ні за кого голосувати

На Волині чоловік намагався винести з дільниці два бюлетені в кишені, бо не хотів ні за кого голосувати
У Нововолинську на дільниці №071110 виборець хотів винести за її межі 2 бюлетені, однак його дії зупинили. Тож чоловік також опустив ці бюлетені у скриньку.

Про це інформує громадська мережа ОПОРА.

Голова ДВК дільниці №071110 Людмила Стрижачук повідомила ОПОРІ, що виборець хотів винести два бюлетені – 2 він опустив у скриньку, а 2 – поклав собі у кишеню.

«Добре, що представники ДВК разом зі спостерігачами і кандидатами побачили і зупинили. Він пручався, але потім зіжмакані бюлетені таки кинув в урну. Пояснив свою поведінку тим, що не хоче голосувати за жодного кандидата, а позначки «ні за кого» немає в бюлетенях», - зазначила вона.

Опісля чоловікові пояснили, що просто забрати бюлетень і піти з ним не можна. Натомість чоловік може, наприклад, закреслити бюлетень, чи написати на ньому «ні за кого» і кинути в скриньку. Чоловік погодився, тож зрештою вчинив відповідні дії, кинув бюлетені у скриньку та покинув дільницю.

«На місці події працюють правоохоронці, встановлюють обставини», – зазначила ОПОРІ речниця Головного управління Нацполіції області Ольга Бузулук.

Відповідно до частини 5 статті 248 Виборчого кодексу України виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб. Виборець, який внаслідок порушення здоров'я (у зв'язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров'я, віком) не може самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, довіреної особи кандидата, уповноваженої особи організації партії, офіційного спостерігача.

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Теги: бюлетені, кишеня, вибори, дільниця, ОПОРА
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