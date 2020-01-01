У Луцьку очевидці затримали жінку, яка поцупила гроші із кишені у старшого чоловіка





Про це повідомили на



Поблизу одного із ринків міста жінка витягнула з кишені старшого чоловіка кошти в сумі 200 гривень та намагалася втекти. Однак очевидці це помітили й тримали жінку до прибуття правоохоронців, аби вона не покинула місце події.



Патрульні миттєво прибули за вказаною адресою, поспілкувалися із заявницею та передали матеріали для встановлення всіх обставин події слідчо-оперативній групі Луцького відділу поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 26 жовтня, луцькі патрульні отримали повідомлення від небайдужої лучанки про крадіжку на проспекті Відродження.Про це повідомили на сайті патрульної поліції Волині у Facebook.Поблизу одного із ринків міста жінка витягнула з кишені старшого чоловіка кошти в сумі 200 гривень та намагалася втекти. Однак очевидці це помітили й тримали жінку до прибуття правоохоронців, аби вона не покинула місце події.Патрульні миттєво прибули за вказаною адресою, поспілкувалися із заявницею та передали матеріали для встановлення всіх обставин події слідчо-оперативній групі Луцького відділу поліції.

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