У Луцьку очевидці затримали жінку, яка поцупила гроші із кишені у старшого чоловіка
Сьогодні, 12:50
Сьогодні, 26 жовтня, луцькі патрульні отримали повідомлення від небайдужої лучанки про крадіжку на проспекті Відродження.
Про це повідомили на сайті патрульної поліції Волині у Facebook.
Поблизу одного із ринків міста жінка витягнула з кишені старшого чоловіка кошти в сумі 200 гривень та намагалася втекти. Однак очевидці це помітили й тримали жінку до прибуття правоохоронців, аби вона не покинула місце події.
Патрульні миттєво прибули за вказаною адресою, поспілкувалися із заявницею та передали матеріали для встановлення всіх обставин події слідчо-оперативній групі Луцького відділу поліції.
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Про це повідомили на сайті патрульної поліції Волині у Facebook.
Поблизу одного із ринків міста жінка витягнула з кишені старшого чоловіка кошти в сумі 200 гривень та намагалася втекти. Однак очевидці це помітили й тримали жінку до прибуття правоохоронців, аби вона не покинула місце події.
Патрульні миттєво прибули за вказаною адресою, поспілкувалися із заявницею та передали матеріали для встановлення всіх обставин події слідчо-оперативній групі Луцького відділу поліції.
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