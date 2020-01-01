На виборах голови Підгайцівської ОТГ лідирує Юрій Семенюк
Сьогодні, 15:02
За результатами паралельного підрахунку, кандидат від партії «ЗА Майбутнє» Юрій Семенюк отримав орієнтовно більше 46% голосів на виборах голови Підгайцівській ОТГ.
Про це йдеться на сторінці у фейсбук народного депутата Вячеслава Рубльова - Округ 20.
Попередній підрахунок по Підгайцівській ОТГ:
- Семенюк Юрій – 46,44%
- Гроголь Леонід – 21,41%
- Горбатюк Анатолій – 13,17%
- Столярчук Тарас – 12,19%
- Петришина Катерина – 3,79%.
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Про це йдеться на сторінці у фейсбук народного депутата Вячеслава Рубльова - Округ 20.
Попередній підрахунок по Підгайцівській ОТГ:
- Семенюк Юрій – 46,44%
- Гроголь Леонід – 21,41%
- Горбатюк Анатолій – 13,17%
- Столярчук Тарас – 12,19%
- Петришина Катерина – 3,79%.
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Коментарі 2
Щоб і далі грабувати багату ОТГ
Не завидуйте
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