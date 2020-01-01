вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На виборах голови Підгайцівської ОТГ лідирує Юрій Семенюк

На виборах голови Підгайцівської ОТГ лідирує Юрій Семенюк
За результатами паралельного підрахунку, кандидат від партії «ЗА Майбутнє» Юрій Семенюк отримав орієнтовно більше 46% голосів на виборах голови Підгайцівській ОТГ.

Про це йдеться на сторінці у фейсбук народного депутата Вячеслава Рубльова - Округ 20.

Попередній підрахунок по Підгайцівській ОТГ:

- Семенюк Юрій – 46,44%
- Гроголь Леонід – 21,41%
- Горбатюк Анатолій – 13,17%
- Столярчук Тарас – 12,19%
- Петришина Катерина – 3,79%.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Юрій Семенюк, Підгайцівська ОТГ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Щоб і далі грабувати багату ОТГ
Відповісти
Не завидуйте
Відповісти
Вибір редактора
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лікарі розповіли про стан підлітка, який отримав опіки на луцькій залізниці
Сьогодні, 15:19
Які партії проходять до Волиньради: паралельний підрахунок голосів
Сьогодні, 15:11
На виборах голови Підгайцівської ОТГ лідирує Юрій Семенюк
Сьогодні, 15:02
Екснардеп Лозінський, який сидів за вбивство, виграв вибори
Сьогодні, 14:41
У Луцьку продовжують опрацьовувати протоколи з дільниць. ФОТО
Сьогодні, 14:34
Схожі новини
Матері загиблого на Сході волинського бійця вручили нагороду сина Матері загиблого на Сході волинського бійця вручили нагороду сина
27 серпень, 12:19
У громаді поблизу Луцька вшанували героїв, які боролися за незалежність України У громаді поблизу Луцька вшанували героїв, які боролися за незалежність України
23 серпень, 03:25
У селі поблизу Луцька оновили дорогу, яку не ремонтували ще з радянських часів У селі поблизу Луцька оновили дорогу, яку не ремонтували ще з радянських часів
30 липень, 12:00
У селах поблизу Луцька перевірили якість питної води У селах поблизу Луцька перевірили якість питної води
29 липень, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Забрали брудний – привезли як новий: де у Луцьку ідеально відчистити килими. ФОТО*
Сьогодні, 10:00
 1
Як волинські патрульні ловили п’яних кермувальників у День автомобіліста
Сьогодні, 15:50
 0
П'яний українець викрав у Польщі з лікарні «швидку»
Сьогодні, 15:31
 0
Лікарі розповіли про стан підлітка, який отримав опіки на луцькій залізниці
Сьогодні, 15:19
 0
Які партії проходять до Волиньради: паралельний підрахунок голосів
Сьогодні, 15:11
 0
Медіа
відео
1/8