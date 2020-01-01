На виборах голови Підгайцівської ОТГ лідирує Юрій Семенюк

Юрій Семенюк отримав орієнтовно більше 46% голосів на виборах голови Підгайцівській ОТГ.



Про це йдеться на сторінці у фейсбук народного депутата Вячеслава Рубльова - Округ 20.



Попередній підрахунок по Підгайцівській ОТГ:



- Семенюк Юрій – 46,44%

- Гроголь Леонід – 21,41%

- Горбатюк Анатолій – 13,17%

- Столярчук Тарас – 12,19%

- Петришина Катерина – 3,79%.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За результатами паралельного підрахунку, кандидат від партії «ЗА Майбутнє»отримав орієнтовно більше 46% голосів на виборах голови Підгайцівській ОТГ.Про це йдеться на сторінці у фейсбук народного депутата Вячеслава Рубльова - Округ 20.Попередній підрахунок по Підгайцівській ОТГ:- Семенюк Юрій – 46,44%- Гроголь Леонід – 21,41%- Горбатюк Анатолій – 13,17%- Столярчук Тарас – 12,19%- Петришина Катерина – 3,79%.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію