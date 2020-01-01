У магазині на Волині знайшли понад 60 пляшок шкідливого сурогату

У селищі Любешів в одному торговому закладі податківці під час перевірки виявили 62 пляшки алкогольних напоїв сумнівного походження.Пр це інформує пресслужба Головного управління ДПС у Волинській областіГорілчаний товар семи найменувань відомих брендів на суму 6650 гривень пропонували місцевим споживачам із підробленими акцизними марками."Споживання такої продукції – пряма загроза життю і здоров’ю громадян, оскільки товар без марок акцизного податку встановленого зразка фактично є шкідливим сурогатом", - звертають увагу громадян у головному управлінні ДПС у Волинській області.Окрім проблем зі здоров’ям, продаж підакцизної продукції без ліцензії та марок акцизного податку несе збитки для бюджету.Тому, щоб не допустити бюджетних втрат та запобігти можливому отруєнню, волинян просять повідомляти про факти реалізації, зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів.