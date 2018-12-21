вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Яким був фонтан у центрі Луцька в 60-х роках. РЕТРОФОТО

Яким був фонтан у центрі Луцька в 60-х роках. РЕТРОФОТО
В мережі опублікували світлини Луцька, які зробили в 1960-х роках.

Фото у фейсбуці поділилася краєзнавиця Світлана Андрейчин, пише Район.Історія.

На світлинах зазнімкували краєвид на Старе місто з боку нинішнього проспекту Волі, неподалік будівлі, де розташований головний корпус Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Також на фото можна розгледіти водограй.
Яким був фонтан у центрі Луцька в 60-х роках. РЕТРОФОТО
Яким був фонтан у центрі Луцька в 60-х роках. РЕТРОФОТО
Яким був фонтан у центрі Луцька в 60-х роках. РЕТРОФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: центр, фонтан, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хто перемагає на виборах голови Ківерцівської ОТГ
Сьогодні, 18:02
У Ковелі матір «забула» дитину в готельному номері
Сьогодні, 17:55
Яким був фонтан у центрі Луцька в 60-х роках. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:45
Наглядова рада ЛНТУ підтримала Ірину Вахович на виборах ректора. ЗАЯВА
Сьогодні, 17:36
Старі і нові тролейбуси Луцька: як працює автопарк і скільки «рогатих» на ходу. ВІДЕО
Сьогодні, 17:29
Схожі новини
Фонтан у центрі Луцька планують збудувати до вересня, якщо дозволятиме погода Фонтан у центрі Луцька планують збудувати до вересня, якщо дозволятиме погода
19 липень, 17:52
На Театральному майдані Луцька замість «корита» з’явиться музично-світловий фонтан На Театральному майдані Луцька замість «корита» з’явиться музично-світловий фонтан
21 грудень, 2018, 14:05
Без Лесі Українки та зі старим ЦУМом: показали ретрофото центру Луцька Без Лесі Українки та зі старим ЦУМом: показали ретрофото центру Луцька
26 жовтень, 17:40
У Луцьку влаштували перший повноцінний запуск головного фонтану міста. ФОТО У Луцьку влаштували перший повноцінний запуск головного фонтану міста. ФОТО
21 жовтень, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Забрали брудний – привезли як новий: де у Луцьку ідеально відчистити килими. ФОТО*
26 жовтень, 10:00
 1
У Міносвіти розповіли, чи повернуться учні до шкіл після канікул
Сьогодні, 18:05
 0
Хто перемагає на виборах голови Ківерцівської ОТГ
Сьогодні, 18:02
 0
У Ковелі матір «забула» дитину в готельному номері
Сьогодні, 17:55
 0
Яким був фонтан у центрі Луцька в 60-х роках. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 17:45
 0
Медіа
відео
1/8