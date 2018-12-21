Яким був фонтан у центрі Луцька в 60-х роках. РЕТРОФОТО





Фото у фейсбуці поділилася краєзнавиця Світлана Андрейчин, пише



На світлинах зазнімкували краєвид на Старе місто з боку нинішнього проспекту Волі, неподалік будівлі, де розташований головний корпус Волинського національного університету імені Лесі Українки.



Також на фото можна розгледіти водограй.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В мережі опублікували світлини Луцька, які зробили в 1960-х роках.Фото у фейсбуці поділилася краєзнавиця Світлана Андрейчин, пише Район.Історія На світлинах зазнімкували краєвид на Старе місто з боку нинішнього проспекту Волі, неподалік будівлі, де розташований головний корпус Волинського національного університету імені Лесі Українки.Також на фото можна розгледіти водограй.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію