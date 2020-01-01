вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» внаслідок зіткнення автівки злетіли у кювет. ФОТО

На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» внаслідок зіткнення автівки злетіли у кювет. ФОТО
На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» неподалік села Зоря зіткнулися 2 легкові автомобілі.

Повідомлення про аварію до поліції надійшло сьогодні, 27 жовтня, близько 8-ї години ранку, повідомляє Нацполіція у Рівненській області.

Поліцейські попередньо встановили, що 41-річний водій «Mercedes-Benz» — житель села Новостав, виконуючи маневр обгону, не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення із автомобілем «Suzuki», який здійснював поворот ліворуч. Від удару транспортні засоби злетіли у кювет.

До лікарні доставили 37-річну водійку, жительку села Диків, та 59-річного пасажира «Suzuki», мешканця села Зоря. Жінку після надання медичної допомоги відпустили, а чоловіка — госпіталізували. Двоє інших пасажирів із цього ж легковика та кермувальник «Mercedes-Benz» не постраждали.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Рівненського районного відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» внаслідок зіткнення автівки злетіли у кювет. ФОТО
На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» внаслідок зіткнення автівки злетіли у кювет. ФОТО
На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» внаслідок зіткнення автівки злетіли у кювет. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Рівненщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» внаслідок зіткнення автівки злетіли у кювет. ФОТО
Сьогодні, 20:29
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 28 жовтня
Сьогодні, 20:00
Через пандемію COVID-19 у світі стало більше самотніх людей, – вчені
Сьогодні, 19:36
Під колонією на Волині влаштували акцію протесту. ВІДЕО
Сьогодні, 19:00
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 28 жовтня
Сьогодні, 18:47
Схожі новини
Внаслідок ДТП на Рівненщині троє молодих людей – у реанімації Внаслідок ДТП на Рівненщині троє молодих людей – у реанімації
26 жовтень, 13:45
На Рівненщині важкотравмований водій ніч пролежав в понівеченому тракторі. ФОТО На Рівненщині важкотравмований водій ніч пролежав в понівеченому тракторі. ФОТО
23 жовтень, 15:02
На Рівненщині 15-річний мотоцикліст збив велосипедиста, чоловіка госпіталізували. ФОТО На Рівненщині 15-річний мотоцикліст збив велосипедиста, чоловіка госпіталізували. ФОТО
12 жовтень, 17:55
Покатав ровесників на батьківському авто: на Рівненщині підліток влаштував автотрощу. ФОТО Покатав ровесників на батьківському авто: на Рівненщині підліток влаштував автотрощу. ФОТО
07 жовтень, 14:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Забрали брудний – привезли як новий: де у Луцьку ідеально відчистити килими. ФОТО*
26 жовтень, 10:00
 1
На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» внаслідок зіткнення автівки злетіли у кювет. ФОТО
Сьогодні, 20:29
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 28 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Через пандемію COVID-19 у світі стало більше самотніх людей, – вчені
Сьогодні, 19:36
 0
Під колонією на Волині влаштували акцію протесту. ВІДЕО
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8