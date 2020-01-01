На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» внаслідок зіткнення автівки злетіли у кювет. ФОТО
Сьогодні, 20:29
На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» неподалік села Зоря зіткнулися 2 легкові автомобілі.
Повідомлення про аварію до поліції надійшло сьогодні, 27 жовтня, близько 8-ї години ранку, повідомляє Нацполіція у Рівненській області.
Поліцейські попередньо встановили, що 41-річний водій «Mercedes-Benz» — житель села Новостав, виконуючи маневр обгону, не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення із автомобілем «Suzuki», який здійснював поворот ліворуч. Від удару транспортні засоби злетіли у кювет.
До лікарні доставили 37-річну водійку, жительку села Диків, та 59-річного пасажира «Suzuki», мешканця села Зоря. Жінку після надання медичної допомоги відпустили, а чоловіка — госпіталізували. Двоє інших пасажирів із цього ж легковика та кермувальник «Mercedes-Benz» не постраждали.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Рівненського районного відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
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Повідомлення про аварію до поліції надійшло сьогодні, 27 жовтня, близько 8-ї години ранку, повідомляє Нацполіція у Рівненській області.
Поліцейські попередньо встановили, що 41-річний водій «Mercedes-Benz» — житель села Новостав, виконуючи маневр обгону, не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення із автомобілем «Suzuki», який здійснював поворот ліворуч. Від удару транспортні засоби злетіли у кювет.
До лікарні доставили 37-річну водійку, жительку села Диків, та 59-річного пасажира «Suzuki», мешканця села Зоря. Жінку після надання медичної допомоги відпустили, а чоловіка — госпіталізували. Двоє інших пасажирів із цього ж легковика та кермувальник «Mercedes-Benz» не постраждали.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Рівненського районного відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
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