В Україні оновлять Червону книгу





У міністерстві проводиться робота з підготовки четвертої редакції видання Червоної книги України. Про це повідомляє



Зараз міністерство отримало результати наукових досліджень, узгоджені Національною комісією з питань Червоної книги щодо переліку видів тварин, рослин і грибів, які можуть бути включені або виключені з Червоної книги.



На основі цього готуються до затвердження оновлені списки рослинного і тваринного світу, які будуть внесені в четверте видання.



Нагадаємо, що згідно із законодавством, пропозиції про включення або виключення можуть вносити науково-дослідні установи, державні та громадські організації, а також окремі фахівці та вчені.

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