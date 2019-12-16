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В Україні оновлять Червону книгу

В Україні оновлять Червону книгу
Міністерство захисту довкілля готує четверте видання Червоної книги України.

У міністерстві проводиться робота з підготовки четвертої редакції видання Червоної книги України. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України.

Зараз міністерство отримало результати наукових досліджень, узгоджені Національною комісією з питань Червоної книги щодо переліку видів тварин, рослин і грибів, які можуть бути включені або виключені з Червоної книги.

На основі цього готуються до затвердження оновлені списки рослинного і тваринного світу, які будуть внесені в четверте видання.

Нагадаємо, що згідно із законодавством, пропозиції про включення або виключення можуть вносити науково-дослідні установи, державні та громадські організації, а також окремі фахівці та вчені.

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Теги: Україна, екологія
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