До Підгайцівської ОТГ приєдналося ще 11 сіл
Сьогодні, 12:44
До Підгайцівської ОТГ, яка утворилася в 2018 році, увійшло ще чотири громади.
Про це йдеться на офіційному сайті громади.
Це – Липинська об’єднана територіальна громада, Піддубцівська сільська рада Луцького району, Звірівська та Хорлупівська сільради Ківерцівського району.
Отже, Підгайцівська ОТГ налічуватиме 20 населених пунктів, а саме: Підгайці, Струмівка, Крупа, Лище, Воротнів, Романів, Ботин, Новокотів, Верхівка, Липини, Борохів, Вишнів, Діброва, Піддубці, Гаразджа, Звірів, Веснянка, Олександрія, Хорлупи, Пальче.
Нагадаємо, що цей склад Підгайцівської ОТГ та центр громади - село Підгайці - були затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів від 12 червня 2020 року.
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Про це йдеться на офіційному сайті громади.
Це – Липинська об’єднана територіальна громада, Піддубцівська сільська рада Луцького району, Звірівська та Хорлупівська сільради Ківерцівського району.
Отже, Підгайцівська ОТГ налічуватиме 20 населених пунктів, а саме: Підгайці, Струмівка, Крупа, Лище, Воротнів, Романів, Ботин, Новокотів, Верхівка, Липини, Борохів, Вишнів, Діброва, Піддубці, Гаразджа, Звірів, Веснянка, Олександрія, Хорлупи, Пальче.
Нагадаємо, що цей склад Підгайцівської ОТГ та центр громади - село Підгайці - були затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів від 12 червня 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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