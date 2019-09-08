До Підгайцівської ОТГ приєдналося ще 11 сіл





Про це йдеться на офіційному сайті громади.



Це – Липинська об’єднана територіальна громада, Піддубцівська сільська рада Луцького району, Звірівська та Хорлупівська сільради Ківерцівського району.



Отже, Підгайцівська ОТГ налічуватиме 20 населених пунктів, а саме: Підгайці, Струмівка, Крупа, Лище, Воротнів, Романів, Ботин, Новокотів, Верхівка, Липини, Борохів, Вишнів, Діброва, Піддубці, Гаразджа, Звірів, Веснянка, Олександрія, Хорлупи, Пальче.



Нагадаємо, що цей склад Підгайцівської ОТГ та центр громади - село Підгайці - були затверджені розпорядженням Кабінету Міністрів від 12 червня 2020 року.

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