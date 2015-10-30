В Одесі у члена виборчої комісії, який чекав черги на здачу протоколів, трапився інфаркт
Сьогодні, 14:18
В Одесі помер 48-річний член виборчої комісії, котрий більше двох діб чекав черги на здачу протоколів. У нього трапився інфаркт.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на пресслужбу міськради.
Інцидент трапився в приміщенні мерії на вулиці Косівській, 2Д. У чоловіка стався гострий інфаркт міокарда. Сьогодні, 28 жовтня, о 8:45 його доправили до лікарні №1. Також у чоловіка був набряк легенів. В нього зупинилося серце.
Шпиталізованного намагалися врятувати за допомогою легенево-серцевої реанімації, але вона виявилася неефективною. О 9:35 констатували смерть.
Також відомо, що в Одеській області у день виборів чотирьом членам виборчих дільниць стало зле. Довелося викликати швидку допомогу.
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Про це повідомляє ТСН з посиланням на пресслужбу міськради.
Інцидент трапився в приміщенні мерії на вулиці Косівській, 2Д. У чоловіка стався гострий інфаркт міокарда. Сьогодні, 28 жовтня, о 8:45 його доправили до лікарні №1. Також у чоловіка був набряк легенів. В нього зупинилося серце.
Шпиталізованного намагалися врятувати за допомогою легенево-серцевої реанімації, але вона виявилася неефективною. О 9:35 констатували смерть.
Також відомо, що в Одеській області у день виборів чотирьом членам виборчих дільниць стало зле. Довелося викликати швидку допомогу.
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