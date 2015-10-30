В Одесі у члена виборчої комісії, який чекав черги на здачу протоколів, трапився інфаркт





Про це повідомляє



Інцидент трапився в приміщенні мерії на вулиці Косівській, 2Д. У чоловіка стався гострий інфаркт міокарда. Сьогодні, 28 жовтня, о 8:45 його доправили до лікарні №1. Також у чоловіка був набряк легенів. В нього зупинилося серце.



Шпиталізованного намагалися врятувати за допомогою легенево-серцевої реанімації, але вона виявилася неефективною. О 9:35 констатували смерть.



Також відомо, що в Одеській області у день виборів чотирьом членам виборчих дільниць стало зле. Довелося викликати швидку допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі помер 48-річний член виборчої комісії, котрий більше двох діб чекав черги на здачу протоколів. У нього трапився інфаркт.Про це повідомляє ТСН з посиланням на пресслужбу міськради.Інцидент трапився в приміщенні мерії на вулиці Косівській, 2Д. У чоловіка стався гострий інфаркт міокарда. Сьогодні, 28 жовтня, о 8:45 його доправили до лікарні №1. Також у чоловіка був набряк легенів. В нього зупинилося серце.Шпиталізованного намагалися врятувати за допомогою легенево-серцевої реанімації, але вона виявилася неефективною. О 9:35 констатували смерть.Також відомо, що в Одеській області у день виборів чотирьом членам виборчих дільниць стало зле. Довелося викликати швидку допомогу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію