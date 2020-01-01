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Без пальта, черевиків і грошей: шахраї з інтернет-магазинів ошукали двох волинянок

Без пальта, черевиків і грошей: шахраї з інтернет-магазинів ошукали двох волинянок
27 жовтня до Ковельського відділу поліції звернулась 37- річна ковельчанка, та повідомила, що її ошукали під час інтернет-покупки одягу. Жінка сплатила майже 1700 гривень за пальто, а товар не отримала.

Про це повідомив Ковельський відділ поліції Волинської області.

Цього ж дня, з аналогічною заявою звернулась інша місцева мешканка. Її ошукали під час покупки черевиків. Дівчина сплатила 1300 гривень за взуття, якого так і не отримала.

Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактами шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення цього злочину.

Правоохоронці вкотре нагадують, що оплачувати інтернет-покупки варто лише по факту їх отримання.

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Теги: Волинь, Ковель, поліція, шахраї, інтернет-магазини
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