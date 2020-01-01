Без пальта, черевиків і грошей: шахраї з інтернет-магазинів ошукали двох волинянок





Про це



Цього ж дня, з аналогічною заявою звернулась інша місцева мешканка. Її ошукали під час покупки черевиків. Дівчина сплатила 1300 гривень за взуття, якого так і не отримала.



Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактами шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення цього злочину.



Правоохоронці вкотре нагадують, що оплачувати інтернет-покупки варто лише по факту їх отримання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 жовтня до Ковельського відділу поліції звернулась 37- річна ковельчанка, та повідомила, що її ошукали під час інтернет-покупки одягу. Жінка сплатила майже 1700 гривень за пальто, а товар не отримала.Про це повідомив Ковельський відділ поліції Волинської області.Цього ж дня, з аналогічною заявою звернулась інша місцева мешканка. Її ошукали під час покупки черевиків. Дівчина сплатила 1300 гривень за взуття, якого так і не отримала.Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактами шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення цього злочину.Правоохоронці вкотре нагадують, що оплачувати інтернет-покупки варто лише по факту їх отримання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію