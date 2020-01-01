Без пальта, черевиків і грошей: шахраї з інтернет-магазинів ошукали двох волинянок
Сьогодні, 16:10
27 жовтня до Ковельського відділу поліції звернулась 37- річна ковельчанка, та повідомила, що її ошукали під час інтернет-покупки одягу. Жінка сплатила майже 1700 гривень за пальто, а товар не отримала.
Про це повідомив Ковельський відділ поліції Волинської області.
Цього ж дня, з аналогічною заявою звернулась інша місцева мешканка. Її ошукали під час покупки черевиків. Дівчина сплатила 1300 гривень за взуття, якого так і не отримала.
Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактами шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення цього злочину.
Правоохоронці вкотре нагадують, що оплачувати інтернет-покупки варто лише по факту їх отримання.
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Про це повідомив Ковельський відділ поліції Волинської області.
Цього ж дня, з аналогічною заявою звернулась інша місцева мешканка. Її ошукали під час покупки черевиків. Дівчина сплатила 1300 гривень за взуття, якого так і не отримала.
Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактами шахрайства та встановлюють осіб, причетних до вчинення цього злочину.
Правоохоронці вкотре нагадують, що оплачувати інтернет-покупки варто лише по факту їх отримання.
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